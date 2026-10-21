人工智能（AI）竞赛没有终点线，中美不可能决出胜负。尚达曼总统敦促这两个在经济和科技上势均力敌的大国，正确看待AI竞争、妥善管理彼此的经济相互依存，并解决各自国内的经济失衡，以维持两国关系稳定，进而稳定国际秩序。

尚达曼当地时间星期二（10月20日）在瑞典斯德哥尔摩经济学院发表演讲。他强调，任何世界秩序都不可能缺少美国和中国。

两国拥有全球最大的市场，也是最大的创新来源，并占据全球AI算力的绝大部分。鉴于两国庞大的碳排放规模，以及中国所掌握的相关技术，中美也是应对气候变化不可或缺的力量。

他指出，要建立稳定的全球秩序，最大的难题在于中美不仅在经济上相互依存，在竞争实力上也旗鼓相当，这与冷战时期的格局截然不同。“要稳定中美关系，并进而建立稳定的全球秩序，有三个方面至关重要。”

AI竞争没有终点 共同威胁只会增加

首先，各方必须认识到，AI竞赛没有终点线，不会出现美国或中国取得决定性胜利，并从此永久领先的时刻。

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与此同时，中美乃至全球面对的共同威胁只会增加。这些风险不仅来自可能失控的AI代理，也包括利用AI作恶的用户。

尚达曼指出，AI已大幅缩小大型、有组织行为者与单独行动者之间的能力差距，让后者也更有能力开发威力强大的新型网络、生物或化学武器。“没有任何国家能够独自应对这些威胁。”

妥善管理相互依存 避免全面脱钩

第二，中美应把彼此的相互依存和竞争视为须妥善管理的关系，而不是必须消除的威胁，尤其要避免把原材料和科技武器化。

他说：“若能妥善管理这种相互依存关系，不仅能为中美两国带来繁荣，也能为全球和平与稳定奠定更好的基础。”

反之，若中美全面脱钩，包括整套AI和科技体系、其他供应链和支付系统各自为政，世界将变得更加危险。

中美须正视国内经济失衡的外溢影响

第三，中美必须意识到，鉴于两国庞大的规模，各自国内的经济失衡会对国际社会产生重大影响。减少这些失衡，不仅符合自身利益，也有利于全球其他国家。

尚达曼说，美国不能继续推迟为削减财政赤字而必须作出的艰难抉择，否则将对国内造成越来越沉重的负担，并成为不稳定的来源。

中国也须意识到，要继续成为全球重要的货品供应来源，就必须成为比目前更大的需求来源。

他说，中国已着手推动改革，但提高国内消费需要时间。在这期间，可暂时采取措施管理中国出口，例如近期与欧盟就混合动力汽车达成的协议，以及调整对外经济活动的比重，从侧重出口转向对海外市场的直接投资，这些做法都能发挥有益作用。