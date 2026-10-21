业余野生摄影师15年来首次在双溪布洛湿地保护区，捕捉到近4米长蟒蛇吞噬成年四脚蛇的画面。他花了一个半小时拍摄全过程，视频在网上获热烈反响。

区域人才经理梁志刚（51岁）是一名业余野外摄影爱好者，平时会在脸书专页上分享在本地记录到的自然生态。这次在双溪布洛湿地保护区捕捉到的画面，是他野外摄影15年来，首次目睹一条长达4米的蟒蛇吞下一只成年四脚蛇。

摄影爱好者梁志刚有15年的野外摄影经验。（受访者提供）

梁志刚事后将照片与视频先后分享到社媒平台，获得近万个赞，而完整展示吞咽过程的两支视频更得到超过70万次播放量。

他接受《新明日报》采访时说，他几乎每个周末早上6时许都会约朋友到双溪布洛湿地保护区摄影，而当日捕捉到捕食过程发生在上午9时30分左右。“那时是两名年轻摄影师先发现这一幕，我们加入后，拍了长达一个半小时。”

他说，当时四脚蛇显然已被绞杀，蟒蛇已经开始从巨蜥的头部进行吞噬。

“在我国，由于缺乏大型哺乳动物作为食物，本地蟒蛇的体型普遍偏小，因此蟒蛇捕食并吞下如此大体型的四脚蛇对我们来说极其罕见。”

他也说，四脚蛇移动速度很快，因此在这么多年的摄影经历中，他也从未见过它成为蟒蛇的“盘中餐”。