一群少年惊见猫咪受困在大水沟，通知爱猫人士来救援后，更借来梯子下水沟救猫。

这起事件发生于上星期天（10月18日）晚上7时30分，地点是阿裕尼巷上段，靠近第3座组屋的大水沟。

爱猫人士卢贵全（60岁，退休）受访时说，他当时在附近的麦波申花园一带喂养社区猫，突然有一名少年跑来向他求助。

“他说在水沟发现一只猫，看起来很虚弱。我就立刻跟了过去。”

卢贵全后来发现被困在大水沟里的猫，竟是他平时喂养的社区母猫“Big Bushy”。

猫咪获救时似全身无力

卢贵全说，这名少年是在与朋友去吃晚餐的途中，无意间在大水沟里发现有猫只受困。

经过考量后，卢贵全决定回家拿猫笼，试图把它救起来。不过，当他回来时，两名少年已经从附近工地借来梯子，成功爬下去救猫。整个救援过程长达半小时。

“由于猫咪害怕时可能会抓伤人，所以我也嘱咐少年小心。他很勇敢，直接就把猫咪抱住。”

接着，卢贵全将猫笼丢下，让少年将猫咪装进笼里，当时猫咪几乎已全身无力。“我向少年们致谢后，将猫咪带回家，并联系防止虐待动物协会来救援。”

到了大约晚上8时45分，防止虐待动物协会的一名职员抵达，将猫咪装进笼带走。据卢贵全观察，猫咪的后腿疑似受伤，无法走动。

社区猫送院后因数个器官衰竭，最终被安乐死。（受访者提供）

送院后因器官衰竭安乐死

卢贵全指出，8岁的“Big Bushy”已失踪三天，送院后因数个器官衰竭，最终被安乐死。

“这只猫咪于八年前，与另两只‘姐妹’被遗弃在麦波申花园一带的住宅外。”

他指出，决定照顾猫咪后，也为它注册微晶片，并且做了绝育手术。

“它被困在大水沟之前，已失踪三天。在这之前，我发现它不吃东西，本来打算带它去找兽医，岂料它却失踪。”

卢贵全说，他事后接到兽医的来电，指猫咪情况不妙，数个器官衰竭，就算靠药物延缓，也只能多活两天。因此，兽医建议安乐死。

“我后来也找了宠物火化公司，花了105元将它海葬。”