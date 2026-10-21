牛车水一中餐馆，新店开业时，疑冒用新加坡中华总商会的名义，赠送花篮给自己，引起关注。新加坡中华总商会证实，从未向有关餐厅赠送花篮。

这家位于牛车水登婆街的中餐馆“顺德福”，主打顺德干蒸菜，于上个月28日正式开业。当时，有不少人拍摄视频，并放上社媒宣传。

根据一些视频画面显示，新店开张时，除了有人剪彩之外，现场还摆放至少五六个花篮，其中有四个是一样的款式设计，落款的包括“中华总商会”“新加坡餐饮协会”“中国驻新加坡大使馆”等机构。

不过，《新明日报》接获消息，指这些花篮相信是餐馆自行安排的，并非由相关机构送出。

对此，新加坡中华总商会在回复《新明日报》询问时证实接到反馈，说有一家新开业的餐厅摆放署有商会落款的祝贺花篮，但经过核实后，中华总商会从未向餐厅赠送花篮。

记者查询新加坡餐饮协会网站，发现旗下会员并没有顺德福中餐馆。至于花篮落款一事，《新明日报》已联系餐饮协会了解情况。

记者走访餐馆时，餐馆店长刘姣受访时说，自己是新上任的店长，并不了解开业当天发生的事情。

“开业当天员工也很忙，没注意到关于花篮的事情，那些花篮也只摆放一天。”

完整报道，请翻阅2026年10月21日的《新明日报》。