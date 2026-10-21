近年来掀起卫生麻将风潮，越来越多人学打麻将，不少餐饮业者也将打牌和餐饮结合，为公众提供打麻将和学麻将的场所。

于2000年在牛车水开业的饮茶酒楼（Yum Cha）近期通过社媒平台宣布，从8月底起，每个星期五下午2时至6时推出卫生麻将局。顾客支付38元可在餐厅内畅玩四小时，并从10样点心中选用六样。

第二代接班人陈怡晖（39岁）接受《新明日报》访问时说，鉴于餐馆下午时段客流量较低，加上牛车水分店空间较大，因此决定推出麻将活动，让顾客在华族文化浓厚的牛车水享用点心之余，也能打麻将。

“我从小和家人打麻将，尤其是每逢农历新年，一家老小都会聚在一起打。刚好牛车水分店有三个私人包间，我们便改造其中一间，放置四五张麻将桌。”

她说，由于麻将需要凑够人数，酒楼强烈建议顾客提前预约。目前，星期五卫生麻将局反响热烈，10月份的预约已爆满，其中有企业预约16个名额作为团建活动。

“出乎意料的是，也有很多顾客都是一个人来，从20多岁到60多岁都有。不少人完全不会打麻将，甚至看不懂牌面，因此我们推出教学指南，并尽量把初学者放在一起，由会打麻将的员工从旁指导。”

与此同时，推广麻将文化的组织mahjonglah今年也接连和多个不同餐饮业者合作开办麻将活动。创办人陈雪滢（38岁）透露，团队于今年6月与Common Man Coffee Roasters咖啡馆合作举办麻将社交之夜，同时推广麻将和咖啡馆的亚洲料理。

她指出，疫情后人们更倾向于面对面社交，麻将在近两年来逐渐成为一种社交风潮。

团队也陆续接获其他餐饮业者的合作邀约。团队于10月初就和位于樟宜机场附近的Cosford Container Park的集装箱市集，举办麻将社交活动。“很多参与者反映，缺乏打麻将的场所，或没有足够的牌友。我们希望通过这些合作，为他们介绍新的活动场所，餐饮业者也能借此吸引更多顾客，达成双赢。”

完整报道，请翻阅2026年10月21日的《新明日报》。