今年首九个月，社区调解中心处理的221起自愿调解案件中，有185起成功和解，和解率接近85%。

律政部长兼内政部第二部长唐振辉星期三（10月21日）在调解员委任仪式暨感谢晚宴上致辞时说，法律可以要求邻居出席调解，但要让他们互相倾听、理解彼此和重建信任，仍有赖调解员的耐心、同理心和专业技巧，协助双方寻求共识、继续和睦共处。

文化、社区及青年部、律政部和国家发展部于2024年11月加强社区纠纷管理框架（Community Dispute Management Framework），设立“调解指令框架”（Mediation Direction Framework）、成立“社区关系处”（Community Relations Unit）。这两项措施2025年4月起在淡滨尼市镇试行，今年9月1日起扩展至全国。

唐振辉指出，根据调解指令框架，获授权官员可要求发生纠纷的邻居到社区调解中心接受调解，解决因其中一方拒绝参与导致调解无法进行的困境。

社区关系处则处理严重的邻里噪音纠纷。官员可展开调查、发出警告，并在必要时发出“消减滋扰令”（abatement orders）。在调解中达成协议的双方，也可在相互同意下，将和解协议登记为邻里纠纷审裁庭（Community Disputes Resolution Tribunals，简称CDRT）的庭令。

唐振辉说，这些改变为居民提供更有效的纠纷解决途径，并加强当局在必要时介入的力度。不过，政府并非要介入每场纠纷，而是希望邻居尽可能自行解决分歧，并在有需要时寻求协助。

调解员：家庭纠纷令人难受 最亲的人最难化解矛盾

社区调解中心共有170名义务调解员，在全岛21个地点提供现场调解服务。今年共有34人获委任或获颁长期服务、卓越服务等奖项。

在社区调解中心服务了14年的志愿调解员陈侨美（72岁，培训专员），获颁卓越服务奖。她通晓中、英、潮语和粤语，至今调解超过180起个案，成功率约85%。

她说，对错，与输赢无关。“当你执着于谁输谁赢时，就失去了为自己生活做出正确选择的能力。化解不良行为或人际分歧，始于相互尊重与信任，改变现状则须得从‘我’开始。”

2020年晋升为资深调解员的陈侨美说，每起个案都有独特之处。涉及家庭成员的纠纷尤其令人难受。即使个案结束，修补关系尚需时日，最亲的人有时反而更难化解矛盾。

另有一些邻里纠纷则是持续一段时日后才进入调解程序，两方当事人缺乏互信，对事发经过的看法或调解期待也可能截然不同。

她担任调解员的动力，是希望自立。“调解过程让我变得更坚强。我深切体会到自己有能力影响他人，让他们在社会中和睦共处。”

获颁十年服务奖的拉姆（Ram Narain Dubey，71岁，临床辅导员），通晓英文、马来和兴都语，今年晋升为资深调解员。他调解超过60起个案，成功率超过九成。

他认为，调解能帮助邻居理解彼此的立场与处境、学习和睦共处，体现施与受的“甘榜精神”。

他忆述自己调解过的一起邻里噪音纠纷：双方原本素不相识，通过调解才有机会聆听彼此的说法、了解对方的困难，最终学会互相体谅、和平共处。

拉姆说，倾听双方诉求、帮助双方理解彼此立场，是促成和解的关键。有时，当事人只是需要有人倾听，调解就提供了这样的机会。

唐振辉、律政部兼交通部高级政务部长穆仁理，以及律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆，在晚宴上共同为社区调解中心新标志主持启用仪式。

新标志将字母“M”融入三个人形图案，分别代表纠纷双方与调解员，象征调解员协助双方寻求共识。标志也完整拼写出“Community Mediation Centre”全称，方便公众识别。