来临周末的汽车展销会预计将推高买气，不少买家赶在车展前入场，带动中小型汽车组（A组）和豪华车组（B组）拥车证成价攀升。A组成价破13万2000元，是今年第四次高于B组。

10月第二轮拥车证公开投标星期三（10月21日）下午结束。应对大众市场需求的A组成价上涨2003元，或1.5％，报13万2004元。

B组成价上扬1801元，或1.4％，报13万1901元。这是B组成价今年第四次低于A组，相差103元。

一般用于注册B组汽车的公开组（E组）成价下跌1210元，或0.8％，报13万5790元。

电单车组（D组）成价跌234元，或2.1％，报1万零778元；货车和巴士组（C组）则上涨311元，或0.3％，报9万2200元。

由新报业媒体集团举办的THE CAR EXPO汽车展销会，星期六（24日）起一连两天在新加坡博览中心第5展厅和第6展厅举行，从上午10时进行至晚上9时。有40多个汽车和保险品牌参展。

这是8月至10月拥车证配额季度的最后一轮投标活动，预计陆路交通管理局不久后会公布未来三个月的供应量。

本轮拥车证投标活动，也是陆交局10月8日宣布提议合并A组和B组拥车证组别后的首轮投标。

陆交局也在探讨推出收费和回扣机制。拟议中的回扣额和附加费最高各为1万5000元。一旦落实，买家竞标拥车证时，最终支付的成价会根据所购车型的等级，扣除回扣或叠加附加费。