文莱外交部长阿都马丁王子首次以外长身份正式访问新加坡，星期三同国务资政李显龙会面并共进午餐。李资政说，随着新加坡与文莱的新一代领导人肩负更大责任，他很欣慰看到两国持续深化紧密关系。

阿都马丁应我国外长维文医生邀请，星期三至星期五（10月21日至23日）对新加坡进行访问。阿都马丁是文莱苏丹波基亚的第四个儿子和第10个孩子；他近年常随波基亚外访，今年6月受委为文莱外长。

我国外交部星期二（20日）发文告说，这是阿都马丁出任外长后首次正式访问新加坡，体现新莱两国特殊而持久的关系。

李资政星期三在脸书发文说，他很高兴宴请阿都马丁王子和王妃阿尼莎共进午餐。

李资政今年7月出席波基亚80岁大寿庆典时，曾与阿都马丁见面，两人最近又在世界一级方程式（F1）新加坡大奖赛上碰面。“很高兴这次共进午餐，让我们有更多时间叙旧，也能在轻松的气氛下深入交流。”

李资政指出，新加坡与文莱的友谊多年来不断发展，很大程度上得益于两国领导人之间的紧密联系。“随着新一代肩负起更大的责任，很欣慰看到双方的联系持续加深。”

他也祝愿阿都马丁和王妃此行收获丰硕。

根据外交部文告，阿都马丁访新期间，也将同尚达曼总统、黄循财总理、公共服务统筹部长兼国防部长陈振声，以及主管贸易关系的永续发展与环境部长傅海燕会面。

他将与傅海燕一同出席行业圆桌会议，并参加由数码发展及新闻部长杨莉明主持的说明会，了解新加坡推动人工智能发展的战略。

此外，阿都马丁将在主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈陪同下，参访新加坡武装部队特别行动部队。他也将到尤索夫伊萨东南亚研究院，与研究员和学者交流。

文莱多名高级官员也随同阿都马丁访新。