17名年龄介于24岁至59岁的驾驶者，因涉及酒驾星期四（10月22日）将被控上法庭。他们是在2026年9月至10月间，于警方执法检查中未能通过呼气测试后被捕。

警方星期三（21日）发文告说，其中两起案件的驾驶者呼气酒精读数超过法定上限两倍以上。

首起案件中，一名38岁男子在开车前喝了三到四杯啤酒，随后被警方拦下检查，未能通过呼气测试。第二起案件中，一名30岁男子在开车前喝了两瓶啤酒，在送朋友回家途中被拦下，同样未能通过测试。

根据《公路交通法令》，酒驾罪名一旦成立，可被判罚款2000元至1万元，或监禁最长12个月，或两者兼施。若是第二次或后续定罪，可被判罚款5000元至2万元，并须强制监禁最长两年。违例者也可能被吊销所有级别的驾驶资格。

警方强调，酒后驾驶是极度危险且不负责任的行为。警方对酒驾绝不姑息，将毫不犹豫对酒驾者采取坚决行动。

公众若打算喝酒，就不应开车，应选择其他交通方式，例如乘搭德士或私召车、使用公共交通、聘请代驾服务，或指定一名不喝酒的司机送回家。

