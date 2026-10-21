新加坡与印度去年双边货物贸易额达350亿元，两国正进一步深化半导体与航天领域的合作，包括培养半导体人才，及推动企业间的航天合作与研发。

外交部兼能源贸工部政务部长颜晓芳星期三（10月21日）在新报业媒体旗下面向印族社群免费英文周报tabla!举办的领袖交流活动上致辞时说，新印两国拥有数百年的经贸往来历史。过去20年来，新加坡一直是印度最大的投资来源国之一。

她指出，今年8月在新加坡举行的第四届新印部长级圆桌会议，在多个合作领域取得实质进展，并确定半导体、食品，以及航天等新合作方向。

在半导体领域，新加坡为印度兴建中的制造及组装厂供应设备和零件，双方也合作培养相关人才。

航天方面，印度至今已发射超过20颗新加坡制造的卫星。两国政府也交换谅解备忘录，促进企业间合作及研发。

颜晓芳说，随着新加坡明年担任亚细安轮值主席国，有机会进一步加强区域一体化与韧力，同时也能够支持新印两国企业，拓展区域及全球市场。

tabla!携手新加坡印度商会 推领袖交流系列活动

配合庆祝创刊18周年，tabla!携手新加坡印度商会推出领袖交流系列活动，首场活动聚焦新加坡与印度的经贸合作及双边关系。

颜晓芳和新加坡印度商会董事会成员、CSD Ventures投资总监桑杰（Sanjey Chandran Chandroo）也参与小组讨论。

新加坡印度商会总裁普拉迪普（Predeep Menon）说，未来领袖交流活动将探讨本地商界关注的课题，让企业有机会直接聆听政府领导人及行业专家的见解。

tabla!由《淡米尔之声》（Tamil Murasu）出版，除了每周发行的周报，也通过网站及社交媒体提供每日新闻内容。tabla!去年完成改版，扩大本地社区、商业及文化艺术等方面的报道。