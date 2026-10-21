近期坊间流传误导性信息，怂恿纳税人虚报工作开支或不可扣税的费用。新加坡国内税务局在开展合规审查后，迄今已发现3000多名纳税人提交了与流传信息类似的扣税申报。

税务局星期三（10月21日）发文告说，当局注意到流传的误导性信息，并提醒纳税人不要相信这类信息。

对于需要进一步查核的申报，当局已联系或即将联系纳税人，以核实申报内容的准确性，并要求提供证明文件。无法提供凭证的申报将被驳回；蓄意虚报者将面对罚款和执法行动。至于申报合法、准确且凭证齐全的纳税人，则无需担心申请被拒。

税务局强调，只有符合条件的工作开支（employment expenses）才可获得税务扣除。一般而言，这类开支必须完全且纯粹为了履行公务而产生、未获雇主报销，并且须有妥善的记录凭证。

不可扣除的开支包括个人餐费、房租、电话或网络账单、往返住所与工作场所的公共交通费用、私家车开销，以及为工作购买的手机、电脑等电子设备的费用。

纳税人应保留收据、发票等相关证明文件，以备税务局抽查。基于估算的扣税申报一律不受理。纳税人若不确定某项支出是否符合扣税条件，应在申报前向税务局查询。

若已提交错误申报 可修改或撤回

税务局提醒，若已提交错误或缺乏凭证的申报，纳税人应立即通过“修改税单”（Amend Tax Bill）数码服务修改或撤回申报。若无法通过这项服务修改，可上网提交撤回申请，或通过线上客服联系税务局。

当局强调，提供虚假资料属违法行为，违例者除了须补缴税款，还可被处以最高达少缴税款三倍的罚款；一旦被控上法庭，可面对最高1万元罚款或最长三年的监禁，或两者兼施。

税务局建议纳税人不要轻信网上或非官方渠道发布、未经核实的税务建议，一切应以税务局官网的信息为准。当局也提醒公众，不要制作、传播或听信虚假信息。