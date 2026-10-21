手机疑似被偷，失主公开喊话小偷：“手机送你，把演唱会视频发我就行。”BigBang新加坡20周年巡演上，一边是粉丝为几段录像急得上网求助，另一边竟有人坐在观众席公然抽起电子烟——这场演唱会，戏外与台上同样热闹。

韩国天团BigBang上周末来新开唱，于10月17日和18日在国家体育场举行20周年巡演。除了粉丝互相推搡，演唱会期间也传出手机失窃、有人吸电子烟等乱象。一名手机疑似被偷的粉丝无奈上网求助，不求窃贼归还手机，只求寻回手机里的视频。

丢失手机的“陶肉肉的tz酱”星期三（10月21日）接受《联合早报》访问时说，这是她第二次来新加坡，是专程来看BigBang演唱会。

这名来自中国、不愿透露姓名和年龄的粉丝说，她为了拍摄高清视频专门租了一部淡蓝色的Vivo手机，因此手机未设密码，也没有电话卡；手机背面贴着一张二维码。

事主忆述，她在走向地铁站时，明显感觉到有人翻包，也感到包包变轻。她感到不对劲马上停下来，把包挪到胸前，才惊觉拉链被打开。“我把包翻了一遍，发现手机不见了。”

她随即向加冷汇（The Kallang）的工作人员通报，对方让她报警，但截至受访当天仍未收到警方消息。“与我同行的小伙伴那天穿了鲜艳的衣着，人群里一眼就能看得出，监控应该能拍到我们和小偷的画面。”

她透露，手机丢失原须赔偿租赁平台约5900多人民币（约1128新元），但由于有报案记录，与平台协商后把赔偿金额降到4050人民币（约775新元）。

“陶肉肉的tz酱”星期一（19日）在社媒平台Instagram发布的“喊话”贴文，截至目前已累计47万的浏览量。她也在评论区质问，小偷为何不拿走更值钱的苹果手机，反而偷走这部Vivo手机。

警方受询时证实收到报案，案件正在调查中。

演唱会公然吸电子烟 网友不解如何避开安检

除了小偷横行，还有人在演唱会正在进行时公然吸电子烟。

根据Threads用户“chen_sir0301”星期一发布的视频，演唱会期间，坐在115区的一名男子反戴鸭舌帽、身穿半长袖上衣，手中拿着电子烟肆无忌惮地吞云吐雾。

根据Threads用户“chen_sir0301”星期一发布的视频显示，一个反戴鸭舌帽、身穿半长袖上衣的男子手中拿着电子烟，肆无忌惮地吞云吐雾。（取自Threads）

网民在贴文中说，当时演唱会已进入安可环节，原先坐在她旁边的观众已经离开。“这个男子突然坐到我旁边，几乎把手搭到我肩上。由于他十分可疑，我就一直观察他。”

他描述，可疑男子起初还偷偷吸电子烟，见周围没人理会，便开始“光明正大”地大口吸烟。男子还带着中国口音与她搭话，见她听不明白，便转头又吸了一口烟，随后开始自言自语。

“Chen_sir0301”星期二（20日）在同一则贴文下附上向卫生科学局的举报证明。“我不想因为他半途离场，当时由于太生气，忘了要当下通报他，只能事后通过社媒平台曝光。”

不少网友也质疑，男子究竟是如何将电子烟带入演唱会场地的，并呼吁当局采取行动。

有网民指出，持有并吸食电子烟属于违法行为，男子却当众吸食。也有人说，若自己在场，一定会当场叫保安处理。

另有网民提出，国家体育场的安检为何未能发现电子烟。“他是怎么把电子烟偷偷带进演唱会的？不是会扫描身体吗？还是电子烟不会响？”

《联合早报》正在向管理国家体育场的加冷汇、卫生科学局和新加坡警察部队了解更多详情。