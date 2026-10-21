新加坡航空公司继2024年后，今年再获英国《商旅》（Business Traveller）杂志评选为全球最佳航空公司。新航也连续35年获选为亚太区最佳航空公司。

《商旅》星期三（10月21日）公布2026年的全球与地区大奖得奖名单。

新航去年在全球最佳航空公司评选中，仅次于卡塔尔航空，排名第二。今年除了重夺榜首，也获得全球最佳商务舱和全球最佳机舱服务人员两项大奖。

这些奖项由杂志读者投票选出，参与投票的主要是经常乘飞机的旅客，评选过程由国际旅游专家监督。

新航总裁吴俊鹏在公司文告中感谢乘客的信任与支持，以及员工的付出和专业服务。他说，新航将继续提升产品与服务，为乘客提供世界级的飞行体验。

新航今年也获英国航空服务评级机构Skytrax评选为全球最佳航空公司。Skytrax全球航空公司大奖被誉为“航空界奥斯卡”，是国际航空业具代表性的年度评选之一。

为提升飞行体验，新航日前宣布将为所有舱等旅客提供全新系列的机舱用品，并首次为商务舱乘客提供睡衣。公司也计划推出新一代客舱产品、新的餐饮选择、全新的KrisWorld机上娱乐系统，以及高速互联网连接服务等，更多详情预计于11月公布。