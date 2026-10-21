油锅一热，火也跟着来了——榜鹅中路组屋楼下的杂菜饭摊位星期三（10月21日）下午炸食物炸出火患，男头手抄起灭火器约五分钟内自行扑灭，自己却因脸部泛红事后送院检查。

这起火患发生在星期三下午3时25分，地点是榜鹅中路第301座组屋楼下的“FoodCity”咖啡店。

《联合早报》记者下午5时走访现场时，仍有一辆消防车在场。店内已无明火，多名民防人员与警员正在场调查。

据观察，火患涉及咖啡店内杂菜饭摊位的厨房区域，炉灶上方的墙壁已被明显熏黑，但上方的吸油烟机并未受到严重波及。

根据记者观察，杂菜饭厨房炉灶上方的墙壁已被明显熏黑。（梁麒麟摄）

摊位外摆放了数支已使用过的灭火器。事发后，除了失火的杂菜饭摊位暂停营业外，咖啡店的其余摊位均照常营业。

失火摊位员工林先生（41岁）受访时说，事发时他正在前台顾摊，厨房内则有一名约40岁的男头手负责油炸食物。他说自己并不清楚发生什么事，直到听到头手大喊起火，接着就看到他立即拿灭火器灭火。

林先生指出：“厨房当时并没有传出浓烟，头手在大约五分钟内就将火扑灭。”他补充说，头手事后脸部透红，虽未见任何烧伤痕迹，但之后送院接受检查。至于确切的起火原因，林先生表示不清楚。

由于事故导致摊位电源中断，摊位被迫暂停营业，架上摆放的多道菜肴无法继续售卖。据林先生估计，食材与营业损失达数百元。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时证实，公众在消防员赶到现场前，已使用干粉灭火器将火扑灭。民防部队随后将一人送往新加坡中央医院治疗，起火原因仍在调查中。