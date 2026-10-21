一对中国籍夫妇为了躲避在中国的债务，在新加坡逾期逗留逾19年，直到在新加坡走投无路才自首，希望定罪后遣返中国。

被告丁慧云（68岁）星期三（10月21日）承认一项违反《移民法令》的控状，指她在特别准证于2007年7月13日到期后，无正当理由逾期居留19年2个月23天，共计7025天。她将另一项违反《移民条例》的控状交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢六个月，以及罚款2000元代替鞭刑。由于她未缴付罚款，须额外服刑12天代替罚款。

根据案情，丁慧云曾于2007年5月因非法入境违反《移民法》被定罪，判处四周监禁及1500元罚款代替鞭刑。

服刑完毕后，移民与关卡局于2007年6月22日向她发出特别准证，以便她留下担任控方证人。有关准证于同年7月中旬到期后，她未向当局报到。

庭上揭露，为了躲避中国家人背负的债务，她选择藏匿在新加坡，并在逾期逗留期间靠打零工维生。

2026年10月6日，丁慧云与丈夫在无力维持生计后，主动向移民与关卡局遣返组投案。移民局主控官要求判处最高六个月监禁及2000元罚款代替鞭刑，强调被告行为冥顽不灵且恶劣，不应获得认罪折扣，必须严惩以儆效尤。

丁慧云通过通译员求情，希望获得较轻判刑，理由是她主动投案，而且患有糖尿病。她还说，丈夫患有高血压，因此恳请两人服刑完毕后一同被遣返，以便在回国的航班上互相照顾。

她还告知法庭两人均未持有护照，只有中国户籍证件，并试图向法官询问丈夫的手机号码。控方指出，遣返事宜须待两人服完刑期后才处理。

法官下判时指出，移民罪行难以侦查，而且这是丁慧云第二次因同类罪行被定罪，显示她的行为升级，必须阻吓她再次犯案。

丁慧云的中国籍丈夫黄东明（68岁），原定星期三与她一同认罪，但因请病假未能出庭。

黄东明面对一项违反《移民法令》的控状，指他在访问准证于2007年12月3日到期后，于2007年12月4日至2026年10月6日期间，无正当理由逾期居留18年10个月3天，共计6882天。

他定于下星期四（29日）重返法庭认罪。

根据法律，在新加坡非法居留超过90天者，可被判处最高六个月监禁及至少三下鞭刑。若按法律不适用鞭刑，例如女性或50岁以上男性罪犯，则可处以最高6000元罚款代替鞭刑。（人名译音）