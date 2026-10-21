未来几天，烟霾可能持续飘向新加坡。国家环境局预测，星期四（10月22日）的24小时空气污染指数（PSI）介于101点至160点，处于不健康水平，公众应根据空气质量情况调整户外活动。

我国西部星期三（21日）下午出现阵雨。截至晚上8时，全岛一小时PM2.5浓度介于每立方米30微克至105微克，处于正常至偏高水平；24小时PSI则介于80点至124点，属于适中至不健康水平。

当局也在我国周边地区观测到来自印度尼西亚加里曼丹的烟霾，苏门答腊上空同样出现烟霾。

环境局预测，星期四我国及周边地区虽然会有阵雨，但加里曼丹南部预计持续干燥。在偏东南风或东南风吹送下，当地林火产生的烟霾可能继续飘向我国。

星期五（23日），区域林火产生的烟霾仍可能随风飘向新加坡。到了星期六（24日），风向预计转变，改吹向西南方。由于苏门答腊中部和南部预计天气干燥，当地的烟霾可能飘向我国。

环境局提醒公众，规划隔天的户外活动时，应参考PSI预报及相关健康建议；若要进行即时户外活动，则可通过烟霾网站（haze.gov.sg）或myENV手机应用，查看最新一小时PM2.5浓度。