用餐高峰时段，小贩中心往往一座难求，对于视障人士而言，要找到空位更是难上加难。本地团队开发一款应用程序原型，帮助视障人士解决在外就餐找座位的难题。

这款名为“LetsGo”的应用程序原型，会通过摄像头识别使用者周围的环境，并将信息转化为语音提示，让使用者通过配对的蓝牙耳机、智能眼镜或助听器等设备，得知眼前的桌子是否有人使用。

LetsGo是今年包容设计挑战赛（Inclusive Design Challenge）的参赛原型之一，由技能及人力发展局、市区重建局和社会及家庭发展部的四名职员组成跨部门团队共同开发。

新加坡政府科技局举办的包容设计周星期三（10月21日）开幕。今年，活动首次举办包容设计挑战赛，共吸引17支来自政府机构和高等教育学府的队伍参赛。

参赛者通过与残障人士、年长者及看护者交流，了解他们在使用数码服务和日常生活中遇到的困难，再据此设计解决方案，并根据用户反馈不断改进。

视障人士外出用餐困难重重 望进一步提升模型识别能力

LetsGo团队的两名产品设计师郑宇晴和叶丽仪接受媒体访问时说，团队根据八名视障人士的反馈，开发并不断完善这款应用，希望让视障人士外出用餐更方便。

叶丽仪说，团队从用户反馈中了解到，视障人士外出用餐时面对的障碍不只在于寻找空位，从排队、看懂菜单，到把食物端到桌前和归还托盘，每个环节都可能带来不便。

她说：“像点餐、支付这些我们根本不会多想的步骤，对视障人士来说都是挑战。这也是为什么他们中许多人不敢独自前往小贩中心用餐。”

团队希望接下来可以和当局合作，收集本地小贩中心的影像数据，进一步提升模型的识别能力。

数码发展及新闻部长杨莉明在活动致辞时说：“与业界、高等教育学府、社区及用户携手合作，我们可以推动更广泛的包容设计运动，让新加坡各地的数码服务更加无障碍，并迈向智慧国愿景——‘人人共享繁荣数码未来’。”