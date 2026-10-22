都市人轻易按个开关，就能享受电灯冷气等各种家电带来的便利；但是对于生活在尚未通电的偏远山区村落的人家来说，家电却是一种奢侈。

本地一个影视业出身的年轻人，发展出自己的电池储能事业，却还记挂着这些人的日常困境，为山区村落推出救助计划，普及电力供应；援助对象包括最近的尼泊尔泥石流受灾者，以及印度尼西亚加里曼丹林火遭难的红毛猩猩。

影视业起家的白谨维（38岁），初期专为本地摄制团队等提供照明、冷气机、风扇和发电机等设备的租赁服务。

摄制团队夜间作业时，常因发电机的噪音、废气和机油味遭投诉，促使他开发移动储能系统，以太阳能取代柴油发电机，推动低碳环保。

2017年，他创办Gorental.SG，出租自主研发的移动储能设备，供客户用于户外露营、为鱼缸水泵和母乳冷藏供电。设备随后也广泛运用于工程施工、冠病疫苗冷藏及F1赛事等户外活动。

一次7岁小女孩的求助 激发想帮助更多人念头

曾有个7岁小女孩向白谨维求助，原来女孩的组屋因为停车场装设充电桩导致单位电供暂时中断，但家里的阿嫲需要使用呼吸机。他后来免费借给没钱租用设备的小女孩，这次经历也激发他想帮助更多人的念头。

“看到我的设备用来救鱼、救人，我也想把这份便利带给住在偏远地区缺乏电供的人。”

2024年底，他发起Power to Empower（电力赋能）计划，目标是到2027年为1000户偏远地区家庭供电。迄今，他和团队已走入泰北清迈苗族（Hmong）村落、马来西亚霹雳州宋溪（Sungkai）、巴基斯坦、印尼和马尔代夫，助400多户家庭和孤儿院供电。

去年10月，白谨维（前排中，黑衣）与Gorental.SG团队到泰国清迈，造访Power to Empower计划的首个受惠的苗族村落。（受访者提供）

他免费为受助者提供配有太阳能板的小型移动储能系统，容量达1.2千瓦。充满电后可供电10天至两周，让村民使用风扇、电饭锅等家电，为手机充电，让孩子在夜里温书写作业。后期受惠村庄也会以每千瓦时0.08分的超低价格支付电费，由村长代收，用于村庄的基础建设。

“很高兴看到村民的生活品质改善了，我想我给他们带来的不仅是电力，也是生活的希望，让这些村子能继续发展，不会因人口流失就此消失。”他呼吁更多机构或组织加入，扩大计划的规模和影响力，让更多人受惠。

Power to Empower的足迹也来到巴基斯坦，为一所与伊朗边境接壤、收容许多战争孤儿的孤儿院供电。（白谨维提供）

他最近还捐了10台设备给新加坡红十字会为尼泊尔赈灾；也为加里曼丹救助红毛猩猩的非盈利组织提供五台设备，为医疗、救援和照明设备等充电。