北部居民未来将迎来一个集阅读、餐饮与社交于一体的新去处。购物商场长堤坊原有的电影院将改造成综合空间，设立本地规模最大、对外开放的免费二手书库之一。公众无须办理借阅手续，即可将书籍带回家。

这个空间也将结合餐饮设施，并设有儿童游乐区与室内剧场，为亲子互动和社区交流提供休闲场所。

名为“The HomePage @ Causeway Point”的合作项目，由星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）与国家图书馆管理局共同打造。双方于星期二（10月20日）签署谅解备忘录，项目预计于2028年开放。

The HomePage @ Causeway Point面积超过3万2000平方英尺，坐落于六楼和七楼的部分区域，拥有三层挑高空间。这是长堤坊接下来提升计划的重点项目，并获得市区重建局社区和体育设施计划（Community／Sports Facilities Scheme）的支持。

空间也将展示丰富的本地文学作品，并举办文化展览。

设计融入旧国家图书馆红砖墙

项目设计融入史丹福路旧国家图书馆的红砖墙、德惠组屋的建筑造型，以及粗犷主义建筑元素，唤起不同世代的共同记忆。项目也将配合兀兰区域中心的发展，丰富商场的设施与体验。

国家图书馆管理局总裁谭丽娟在签署仪式上致辞时指出，这项计划旨在把阅读融入民众的日常生活。“大多数人去商场是为了用餐、办事或购物，我们希望大家即使原本没打算看书，也能在购物之余停下脚步，轻松体验阅读的乐趣，并加深对本地故事和文化遗产的了解。”

星狮地产信托首席执行官黄理查指出，项目将善用原有电影院的挑高空间，为商场注入新活力。

“我们希望把商场重塑为工作与家庭之外的第二社交空间，让居民无论是看书、吃饭、看电影或与亲友相聚，都能在这里找到温馨的归属感。”

图管局规划与发展高级经理林珈慧受访时说，团队将定期检查二手书的状况并补充书籍，确保书况良好，也符合读者需求。

她指出，The HomePage @ Causeway Point将有别于一般图书馆，允许公众在阅读时享用餐饮。“这里与对面的兀兰区域图书馆形成互补，一个侧重综合服务，另一个主打休闲社交，公众可根据当下心情与需求，自由选择适合的阅读与休闲体验。”