走在公园连道上，偶尔也会撞见让人忍不住笑出声的“野生名场面”——一群水獭完全不把旁人放在眼里，在泥里翻滚撒欢、放飞自我，仿佛把泥坑当成了专属游乐场。

公众傅先生于星期二（10月20日）在社媒平台Reddit上发文，分享了一张他与水獭偶遇的趣味照片。

照片显示，一群约11只水獭现身榜鹅公园连道（Punggol Park Connector）。其中有七只水獭正在泥里惬意翻滚，圆滚滚的肚皮朝天、四肢乱蹬，逗趣的模样相信瞬间萌化不少人。

傅先生接受《联合早报》访问时指出，星期二上午11时16分，他途经连道时闻到空气中飘来一股异味。他随后顺着气味方向望去，没料到映入眼帘的竟是这群在泥里撒欢的水獭。

傅先生透露，此前他曾在科尼岛水域一带见过一两只水獭，因此这次偶遇一整群水獭，让他感到相当惊喜，“我也从未见过它们在泥里翻滚”。

目睹成群的水獭出没，令傅先生感到相当意外。（受访者提供）

照片也显示，这群水獭当时毛发湿漉漉，相信是刚从水里上岸。它们大致属于本地常见的江獭（Smooth-coated Otters）。江獭以晚间活动为主，白天也会成群出没。

不过，这群小家伙为何在泥里“玩闹”？一般相信，它们或许是在进行“身体护理”。

相关网上资料显示，水獭上岸后在沙土或草地上打滚，是借助摩擦挤干毛发深处的水分，顺便刮除寄生虫和杂物。此外，它们这样做也可能是为了在河岸标记自己的领地。

作为我国的网红住户，水獭也常在新加坡水道一带现身。早前报道，本地有17组已知江獭群，散布在裕廊湖畔、市中心、碧山—宏茂桥公园和东海岸等地。

上个月，甚至有近20只水獭在清晨组成了“晨跑小分队”，整整齐齐地掠过新加坡莱佛士酒店，朝勿拉士巴沙路方向狂奔，引发路人围观。

不过，水獭虽然外表软萌，终究仍具野性。 国家公园局提醒，公众若遇到水獭，应保持安全距离、不投喂、不靠近、不追逐、不骚扰、避免大声喧哗和闪光灯拍照，遛狗时务必牵好短绳。

若公众看到水獭遇难，可拨打公园局动物应对中心热线1800-476-1600或关爱动物研究协会热线9783 7782寻求帮助。