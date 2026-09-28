新加坡与阿拉伯联合酋长国有意启动《全面经济伙伴关系协定》谈判。这项协定将进一步加深两国的经济融合、促进贸易投资流动，以及为彼此企业创造更多商机。

新阿两国也将设立联合能源工作小组，推动双方在能源价值链的各环节中发掘新的合作契机。

目前在阿联酋进行正式访问的黄循财总理星期三（10月21日）在位于首都阿布扎比的国家宫殿，与阿联酋总统穆罕默德（Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan）会面，并共同宣布有意启动《全面经济伙伴关系协定》（Comprehensive Economic Partnership Agreement，简称CEPA）谈判。

据新阿两国发布的联合声明，黄总理与穆罕默德对启动谈判表示欢迎，并重申将致力于加强双边经济关系、扩大市场准入及促进投资流动。

新加坡外交部文告指出，两国领导人在会见中再次肯定了新阿长期友好的关系。两国在2019年成立的新加坡—阿联酋全面伙伴关系框架基础上展开广泛合作，为双边关系奠定了基础。

新阿领导人也肯定了9月28日在新加坡举行的第17届阿布扎比—新加坡联合论坛所取得的积极成果，包括在能源、基础设施和网络安全领域的合作机会。

黄总理与穆罕默德欢迎两国在论坛框架下成立一个联合能源工作小组。联合声明指出，工作小组将推动双方探索新契机，以及深化在能源价值链各环节的合作，包括在贸易、基础设施和下游业务方面的合作。

新加坡与阿联酋是彼此重要的商业伙伴。阿联酋是新加坡在中东和北非地区最大的贸易伙伴和投资目的地，2025年双边非石油贸易总额约达65亿美元（约83亿新元），比2024年增长25%。

声明指出，双方同意进一步扩大贸易与投资联系，推进能源、科技、金融服务、物流、基础设施和数码经济等共同关注领域的合作。双方也对淡马锡宣布在阿布扎比设立办事处、拓展在阿联酋的业务，表示欢迎。

签署三谅解备忘录

黄总理与穆罕默德星期三见证两国就能源合作、水务合作，以及病媒控制签署谅解备忘录。两国领导人重申，新阿将致力深化能源安全、水务管理、人工智能和先进技术等领域的合作。

面对日益动荡的国际局势，两位领导人强调可信赖伙伴关系及加强经济与安全韧性的重要性。

新阿领导人支持通过对话解决争端

黄总理星期三在脸书贴文中指出，他与穆罕默德就区域局势发展，以及恢复中东和平与稳定的重要性交换了意见。“我们讨论了如何加强亚细安与海湾合作委员会之间的联系，尤其是在新加坡正准备在2027年担任亚细安轮值主席国之际。”

双方也重申尊重各国主权和领土完整、维护国际法和《联合国宪章》，以及通过对话和外交手段解决争端至关重要。双方重申对多边主义的承诺，以及依据《联合国海洋法公约》和现行国际法，维护航行权利与自由，包括过境通行权的重要性。

黄总理说：“新加坡和阿联酋有许多共同利益和观点，在日益动荡的世界里，两国的伙伴关系尤显重要。通过携手合作、优势互补，我们能取得远超任何一方单独行动所能达到的成就。”

总理说，他期待迎接穆罕默德到新加坡进行国事访问，与穆罕默德一起将双边伙伴关系推向新高度。

黄总理星期三与穆罕默德会晤后，续程到迪拜与阿联酋副总理兼财政部长、迪拜第一副酋长马克图姆（Sheikh Maktoum Bin Mohamed Bin Rashid Al Maktoum）会面。

这是黄总理上任后首次出访中东，阿联酋是此行第二站，首站是卡塔尔。总理将在星期四（22日）回返新加坡。