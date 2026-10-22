青少年心理健康问题令人关注，“茁长SG计划”明年将扩大至中一和中二学生，首阶段从20所中学开始推行，重点是帮助青少年培养心理韧力，应对学业、社交及数码世界带来的压力。这项计划将在2028年推广至所有中学。

与此同时，保健卫生部将整合现有的社区心理健康服务团队，成立名为“HealthierMind SG”的统一支援网络，让公众包括青少年更易获得合适的心理健康援助。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康，星期四（10月22日）在关怀辅导中心及新加坡社科大学联办的第二届新加坡系统式家庭治疗大会上致辞时，做出上述宣布。

茁长SG计划（Grow Well SG）是健卫部、教育部、社会及家庭发展部在去年1月联合推出的跨部门全国项目，旨在帮助孩童培养健康的生活习惯，包括充足睡眠、健康饮食、运动、妥善管理电子设备使用时间，及与家人和朋友建立良好关系。

王乙康指出，我国约三分之一的10岁至18岁青少年有抑郁、焦虑等心理健康症状。政府除了扩大医疗服务能力，也会加强预防和及早介入，避免问题恶化。

在茁长SG计划下，中一、中二学生将与医疗保健人员共同制定个人化保健计划（health plan），但会特别着重培养心理韧力，鼓励学生讨论心理健康课题，并提高他们对相关支援服务的认识。

家长和看护者也将参与其中，协助孩子在日常生活中运用所学的应对技巧。

整合社区心理健康服务 改善转介机制

另外，王乙康指出，我国现有的社区心理健康服务针对不同群体和需求，运作方式相对分散。

健卫部因此将把邻里咨询小组（CREST）、社区辅助小组（COMIT）、青年CREST、青年综合团队等社区心理健康服务整合成一个名为“HealthierMind SG”的网络，并采用统一的拨款和绩效评估框架。

新框架也将改善转介机制，让症状较轻的学生无须转至心理卫生学院等公共医疗机构，而是可根据情况转介至社区机构，获得更方便及适当的援助。

保健卫生部将在未来几个月与护联局及社区机构合作，逐步落实新框架。

王乙康说，健卫部将让青少年在有需要时，更容易获得心理健康援助。他指出，一些青少年担心寻求心理辅导会留下永久记录，影响日后升学或就业，或让家人失望，因此不敢求助。

健卫部正就青少年接受心理健康辅导时，是否须事先取得家长同意，制定相关的指导原则，并将在未来几周咨询公众。这是为了让青少年更容易获得援助，同时保障他们的福祉和隐私，并让家长适当地参与孩子的康复过程。

此外，政府也计划进一步加强家庭医生在心理健康社区支援方面的作用。

健卫部去年已推出针对重度抑郁症及广泛性焦虑症的临床护理指导方案，让家庭医生照顾相关患者，并安排参与健康SG计划的全科诊所与心理健康社区服务机构合作，为患者提供更全面的照护及后续跟进。