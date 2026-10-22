一个仅八个月大的男婴，短暂的一生几乎都在亲生父母虐待中度过，最终伤重身亡，年轻夫妇认罪后被判入狱。男被告的母亲和姐姐在庭外受访时难掩震惊——在她们眼中，他向来勤劳、胆小且疼爱妻子，家属至今难以完全相信他会做出这样的事。

这起虐童案发生于2024年1月至9月2日之间。案发时梁家明25岁、甘慈璇21岁，两人各面对一项伤害孩童致死及两项虐童控状。梁家明也频频对妻子施暴，经常为一点小事打她，为此另面对一项蓄意伤人控状。

两人分别于星期三（10月21日）被判坐牢16年，以及15年又3个月。

案情揭露，梁家明和甘慈璇在案发期间不时互发短信，以轻松甚至戏谑的口吻讨论施虐男婴梁宇新（译音，洋名为Trevor）的行为。符晓平法官下判时指出，梁宇新短暂的一生，几乎都在父母亲的虐待中度过，最终更因此丧命。

家属震惊：不像弟弟会做的事

梁家明的母亲许女士（64岁，咖啡店助手）与姐姐梁小姐（29岁）在庭外接受媒体访问时，对梁家明的所作所为感到震惊与错愕。

在她们印象中，梁家明是个勤劳的父亲，身兼送餐员与宠物美容师两份工作来支撑家用。姐姐忆述：“自从知道自己要当爸爸后，他就一直在努力赚钱。每次问他需不需要帮忙，他都说没关系、不用紧。”

姐姐透露，偶尔会在弟弟开口时转账接济，或帮忙购买奶粉和纸尿裤，但总体而言一直觉得他“挺自立的”。夫妻俩偶尔带孩子参加家庭聚餐时，也从未提起经济或生活难处，仅透露过“自己很累”。

家属：宝宝很乖 爱笑也爱人抱

谈及早夭的男婴，家属表示孩子生前乖巧。母亲记得孙子很爱让人抱，“他脸蛋圆圆的，像大饼，总是笑，都没听过他哭”。姐姐也补充：“他总是要人抱。”

由于母亲与儿子的工作时间错开，她“只是偶尔”见到孙子，却从未察觉孩子身上有伤。最后一次见到孙子是在他离世前几周，当时她还帮孩子洗澡，但身上完全没有发现任何淤青或异常。她也说，当年甘慈璇怀孕后，是她劝儿子与对方结婚，认为他应为孩子负起责任。

家属此前也丝毫没怀疑过甘慈璇遭受家暴。在姐姐看来，弟弟性格其实很胆小，平日极为疼爱妻子，而说话轻声细语的甘慈璇也总是形影不离地陪伴在侧。

然而，警方调查显示，梁家明经常对妻子施暴：曾因不满妻子没通知他就开了一局手机游戏，而在公共场所大打出手；另一次则因发现妻子在短信中向异性友人透露打算离婚，再次将她痛打一顿。

甘慈璇的家属当天也现身法庭旁听，但面对媒体时拒绝受访。

友人：被告冲动行事 曾知他待妻粗暴并劝改过

据《海峡时报》报道，一名22岁、仅以姓名缩写D.Q.示人的国民服役人员是这对夫妇的朋友。他形容梁家明是个冲动、事后常会后悔并反思的人，“他是那种先做后想的人”。

D.Q.因打游戏结识两人并介绍他们相识。朋友们知道梁家明对甘慈璇“有点粗暴”，但D.Q.说，他与梁家明谈过之后，梁家明决定改过。然而，育儿压力逐渐显现，加上各自忙碌，他们一度失去联系；D.Q.再次听到这个家庭的消息时，男婴已经死亡。