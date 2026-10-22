想给SIMBA充值，结果先替骗子“充值”？假冒SIMBA的钓鱼网站近期混进谷歌搜索结果，甚至登上置顶赞助位置。警方自今年3月以来已接获至少62起报案，损失总额至少8万3000元。

新加坡警察部队星期三（10月21日）发文告提醒公众，在这类诈骗手法中，受害者使用谷歌搜索SIMBA充值服务时，点击了出现在置顶赞助搜索结果中的假SIMBA网站。

受害者被要求在钓鱼网站上输入个人及银行资料，包括手机号码和银行卡信息，并提供数码令牌批准或一次性密码（OTP）。受害者在发现银行卡出现未经授权的交易后，才惊觉受骗。

警方提醒，出现在搜索引擎结果顶端的网站或赞助广告，可能是冒充知名品牌的钓鱼网站。公众应仔细检查网址，使用先前保存的书签，或直接输入已知网址，而不是通过搜索引擎查找。警方也指出，钓鱼网站使用的域名后缀与SIMBA的合法域名不同。

假冒SIMBA的钓鱼网站近期混进谷歌搜索结果，甚至登上置顶赞助位置。（联合早报）

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