遭亲生父母虐死的八个月大男婴，在离世前并未因涉嫌受虐，被转介至社会及家庭发展部。当局透露，事后已委任独立审查小组，以进一步完善儿童保护生态系统提出建议。

男婴梁宇新（译音，洋名为Trevor）因被父亲梁家明（27岁）和母亲甘慈璇（23岁）虐待，最终于2024年9月丧命。这对夫妻也因犯下的罪行，于星期三（10月21日）分别被判坐牢16年，以及15年又3个月。

这起令人发指的虐童案发生于2024年1月至9月2日之间。符晓平法官下判时指出，男婴短暂的一生，几乎都在父母亲的虐待中度过，最终更因此丧命。法官也斥责被告严重背弃孩子对他们的信任。

当局：男婴离世前未转介保护服务处 独立审查提出强化建议

针对这起案件，社会及家庭发展部发言人答复《联合早报》询问时说，梁宇新离世前并未因涉嫌受虐被转介至该部保护服务处或任何社会服务机构。当局透露，在梁宇新出生前，其父母曾于2023年5月至6月参加婚姻准备课程，两人也获提供育儿相关资源。

发言人指出，梁宇新离世时，当局尚未宣布对所有社会服务机构已知的儿童死亡案件展开独立审查。不过，鉴于总结经验对强化儿童保护系统至关重要，当局委任独立审查小组，负责梳理经验并针对进一步完善儿童保护生态系统提出建议。

发言人指出，审查显示专业人员须提升辨识和应对涉及婴幼儿潜在隐患的能力，并在有关家庭接触不同服务机构时协调各方支援。这些经验已在社会服务、医疗保健及学前教育领域共享。

此外，随着当局于2025年就江雨惠（洋名梅根，Megan）一案完成审查，儿童保护系统已获加强。自2026年5月1日起，仅限指定的儿童保护个案管理机构，才可在个案管理过程中制定安全计划。

早前报道，梅根遭生母符丽萍（29岁）和她的同居男友黄诗祥（38岁）残忍虐待与羞辱，最终因腹部遭黄诗祥重击，于2020年2月22日死亡。

在这起案件中，梅根就读的学前教育中心向幼儿培育署提呈的报告不够全面和及时，接到案件通报的相关机构也低估案件的严重性，或未进一步追问详情；其中，儿童保护服务处以及警方人员未遵照既定程序，导致案件没有获得适当跟进和追查。

男婴生前曾两次入院

庭上早前披露，梁宇新生前曾两次因身体出现状况入院，在竹脚妇幼医院接受检查和治疗后出院回家。

竹脚妇幼医院医药委员会主席刘㘷伶副教授受询时说，男婴第一次送院是在2024年1月18日。父亲当时带他入院就医，称孩子喝奶量减少、出现呕吐，并担忧孩子曾遭母亲摇晃。院方为男婴进行全面评估，包括脑部扫描、眼部检查和X光检查；各项结果均显示正常，男婴并未受伤，也神志清醒。在父母同意配合遵循制定的照护计划后，男婴出院。

男婴后来于2024年4月2日因舌下发红再次被送院求诊。经医生检查，男婴健康状况良好，舌下并无撕裂或出血迹象，于当天出院。父母当时指出，男婴平日喜欢吸吮手和手指；两人就医及时、态度配合，陈述情况也与临床检查结果相符。

五个月后的9月2日，男婴被送院时已毫无反应，经全力抢救后仍宣告不治。院方报警处理，父母随后被捕。

院方：严谨评估疑似受虐儿童 按需转介社会及家庭发展部

刘㘷伶指出，遇到疑似受虐儿童时，儿科医生和医务社工都会对其进行严谨评估，并视儿童具体情况和伤势与其他专科医生协同诊断。若临床、社会及行为指标引起对儿童可能遭受伤害的合理担忧，院方会通过全国防暴及性骚扰热线，将个案转介至社会及家庭发展部。

至于未引发儿童安全疑虑的个案，院方会在孩子出院前为其安排照料方案，并转介至相关社区及社会服务机构。

刘㘷伶也说，男婴的惨痛离世令竹脚妇幼医院全体同仁深感悲痛，“这更加坚定了我们的决心，继续强化为各个家庭提供的照护与支援”。

男婴离世属悲剧 当局强调从严重案件汲取经验

社会及家庭发展部发言人也指出，男婴的离世是一场悲剧，而施虐并导致他死亡的主要责任在于他已被判刑的父母。

“儿童保护专业人员往往必须在掌握的信息不完整且不断变化的情况下做出艰难评估，其中也包括照料者所提供的说法。”

发言人强调，尽管没有任何儿童保护系统能够识破所有的隐瞒或虚假陈述，抑或及时侦测到每一宗案件，但这绝不减少各方共同承担的责任，即从严重案件中学习，持续加强对隐患的识别、信息共享及跟进。