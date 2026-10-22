新加坡航空公司从明年起将在新航客机上推出新一代KrisWorld机舱娱乐系统，并引入星链（Starlink）高速网络服务，以提升乘客的飞行体验。

新航星期四（10月22日）发文告宣布，新系统不仅在视听硬件与交互界面上升级，还新增多项个性化与健康规划功能，为乘客提供更丰富、便捷且灵活的空中旅程。

在新一代KrisWorld系统中，指定机型与舱位将配备4K高分辨率触摸屏（包括OLED屏幕），搭配空间音频技术与主动降噪耳机，并且首次能够支持乘客使用个人耳机进行蓝牙配对。

全新的用户界面也优化了搜索与筛选逻辑，并新增迷你播放器及快捷通道。系统内提供超过2500项娱乐内容，涵盖电影、电视节目、音乐和播客等，这些内容每个月都将更新。

全新推出的健康规划功能还包含助眠与冥想音轨、呼吸练习以及机位拉伸指导，让乘客在旅途中放松身心消除疲劳。

更新后的系统还包括全新推出的健康规划功能，通过助眠与冥想音轨、呼吸练习以及机位拉伸指导，让乘客在旅途中放松身心。（新航提供）

除视听娱乐外，新航也大幅提升空中网络的上网体验。在配备星链卫星网络的客机上，乘客可用自己个人的电子设备上网，播放视频、浏览社交媒体、玩在线游戏等。

新一代KrisWorld系统将率先应用于新航41架翻新后的空中客车A350-900型远程及超远程（ULR）客机上，并从明年起陆续投入运营。一批即将交付的波音777-9型客机也将配备这套系统。

星链高速网络服务则计划从明年初起，陆续在空客A380、A350-900远程及超远程客机上推出。

新航在近期全面提升乘客在各方面的出行体验。除了娱乐系统的更新，从下个月起，新航还将推出全新系列的餐饮选择以及全面升级的地面服务等。