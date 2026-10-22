国立大学医院凭借“绿色手术室”计划，荣获2026年国际医院联合会奖低碳医疗金奖，并因将可持续发展融入医疗服务和医院运营的整体做法，获得医院可持续发展加速奖荣誉提名。

国大医院星期四（10月22日）发文告说，医院在韩国首尔举行的第49届世界医院大会的颁奖典礼上领取奖项，并在会上分享可持续发展、数码医疗及组织改进方面的举措。

国大医院总裁林玉堂教授将这份肯定归功于跨专业团队及合作伙伴，赞扬他们将理念转化为日常实践，并持续改善病患护理。

他说：“医疗领域必须在不影响病患护理的前提下，变得更加可持续。我们的团队已经证明，从手术室的运作方式到资源的使用，只要在实际工作中落实简单、可行的改变，就能带来切实成效。”

国大医院的绿色手术室（Green Operating Theatre）计划，最初旨在减少高碳排放麻醉气体的使用，后来逐步扩展为全院计划，推动手术流程、资源使用、废弃物管理及能源管理等方面的可持续发展。

这项计划将高碳排放麻醉气体地氟烷（desflurane）的使用量减少99%，并通过优化非手术时段的手术室通风系统，每年节省约66万千瓦时的能源。

医院也减少不必要的耗材使用，并扩大医疗用品的回收范围。

国大医院还通过医疗集群间的平台及合作项目分享相关经验，协助新加坡公共医疗体系采用低碳做法。

除了推动绿色医疗，国大医院也积极利用数码科技提升康复服务和医疗效率。

医院的虚拟康复中心结合个性化病患教育、自我管理工具、人工智能辅助远程康复、远程监测及数码康复流程，让康复服务不再局限于传统的诊所就诊。这个康复中心是入选国际医院联合会2026年“i-to-i创新中心奖”的三大医疗创新项目之一。

其中，数码居家运动计划目前约有2000名病患使用，每月登录次数约2万1000次，相当于每年节省66个物理治疗师工作日的时间，让治疗师能将更多时间用于直接照顾病患。

电子病历的应用也大大提升了医生的工作效率。试点计划数据显示，通过采用定制化病历记录模板、医嘱组合及快捷操作，医生处理医嘱所需的时间减少26.5%，每年可节省超过33小时的工时。若将这项做法推广至所有科室，预计每年可创造逾9100万元的效率价值。

国大医院在世界医院大会上分享这项数码化成果。目前，医院正将相关计划推广至国大医院医疗系统内的所有专职医疗人员及药剂师，并计划在今年底前让超过2000名医疗专业人员参与。