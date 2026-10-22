瑞典政府也通过可预测的监管环境，协助企业成长和走向国际，并建立活跃的早期融资市场。尚达曼说，这些做法对新加坡并不陌生，但瑞典的经验仍值得我国借鉴。

瑞典人口仅约1000万人，人均“独角兽”企业数量却居全球前列。尚达曼总统指出，新加坡可取经的地方，不只是当地相互扶持的创业生态，也包括创业者勇于追求远大目标之余，仍坚持平等、让人人共同进步的社会文化。

尚达曼星期三（10月21日）结束对瑞典的国事访问前，在第二大城市哥德堡接受随行新加坡媒体采访。他说，新瑞都是相对较小的经济体，也都重视长远规划，并深知须不断建立伙伴关系，为自己在国际上开拓空间。

谈到瑞典值得借鉴之处，尚达曼首先提到当地的企业文化。瑞典既拥有电子工程集团ABB、交通运输公司史堪尼亚（Scania）和沃尔沃（Volvo）等历史悠久的国际企业，也有蓬勃的初创生态。

他说，以人口比例计算，瑞典的独角兽企业数量居全球前列。“他们人口仅1000万，却涌现出大量独角兽企业。”

尚达曼此行除了参观音乐串流平台Spotify位于斯德哥尔摩的总部，也与当地商界领袖和创业者交流。他发现，瑞典企业文化已从过去较着重交易关系，逐渐转向相互协作。

加入成功初创企业的员工后来自行创业，成功创办人也会投资其他企业，形成联系紧密的创业者社群。“这个紧密的创业者社群令人印象深刻，彼此合作、相互指导，也相互投资。”

尚达曼总统（左三）在瑞典国王卡尔十六世（左二）的陪同下，参观音乐串流平台Spotify位于斯德哥尔摩的总部。随行人员包括社会及家庭发展部长马善高（右四）以及人力部兼能源、贸易及工业部政务部长符策翔（左一）。（数码发展及新闻部提供）

瑞典另一个值得学习之处，是在维持浓厚平等文化的同时，也能培养出目标远大的创业者，孕育独角兽企业。

尚达曼说，瑞典人以所谓的“横向文化”（horizontal culture）为荣，也就是强烈的平等文化。他们成功在这种文化与个人追求远大目标之间取得平衡，同时重视让所有人共同进步。

政府扶持企业 融资生态活跃

瑞典初创企业蓬勃发展的另一因素，是政府发挥扶持作用。尚达曼说，瑞典政府与新加坡一样，认为政府须协助企业成长和参与国际竞争。不过，政府不会介入企业战略，而是提供可预测的监管环境，并协助企业开拓国际市场。

瑞典也拥有活跃的天使投资者社群，部分得益于约20年前的税制改革。成功投资者会把所得再投入下一批初创企业，形成良性循环。此外，当地个人投资股票的程度也比欧洲其他国家高。

瑞典因此建立起强大的初创和成长型企业融资生态，从早期投资到私募股权和风险投资，为企业不同发展阶段提供资金支持。

尚达曼说：“这些对我们并不陌生。我们在初创企业融资方面也有自己的目标，瑞典也有值得我们学习之处。”

瑞典的劳资合作也不只围绕工资。企业与工会越来越重视投资于员工，并制定策略，确保即使工作岗位发生变化，员工仍得到照顾。大型企业可在内部重新部署员工，较小企业则协助员工转往其他地方发展。

新瑞60年合作累积互信 此次访问富有成果

总结此行时，尚达曼说，新瑞关系在过去60年来，从防务科技逐步扩大到研发、能源和教育等领域，多年来的合作让两国建立起互信，此次国事访问也富有成果。

“两国除了推进能源、人工智能、量子科技、6G和材料科学等领域的合作，也继续相互学习，探讨如何保持社会凝聚力和竞争力，并在一个比过去更艰难的世界中，为自己开拓更多发展空间。”