上一轮符合条件的年长者、孕妇及小孩等可再领取两个口罩。至今尚未领取口罩的符合条件者，则可领取四片口罩。

烟霾持续笼罩，政府宣布派发第二轮防霾口罩，并将受益人群扩大至满60岁的新加坡公民，符合条件者可从星期五（10月23日）起领取两片口罩。

永续发展与环境部长傅海燕星期四（22日）上午走访中峇鲁庙弯巴刹，并向小贩了解受烟霾影响的情况。她接受媒体访问时宣布，将新一轮口罩派发对象的长者年龄从67岁降至60岁。

傅海燕解释，这项最新调整是听取了公众反馈，一些60岁以上的年长者不符合先前的领取条件，或部分适龄长者因各种原因没有建国一代和立国一代卡，他们都同样对防霾口罩有需求，因此政府决定把领取资格扩大至60岁及以上长者。

她说：“最近的烟霾情况有所好转。不过国人的健康始终是我们的优先考量，烟霾情况近期内有可能恶化，因此我们必须随时做好准备。”

当局是在本月14日开始分发N95口罩。据跨部门烟霾行动小组透露，截至目前，已有22%符合条件的新加坡人领取口罩。

满60岁的新加坡公民可从星期五（10月23日）起领取两片口罩。上一轮符合条件的年长者、孕妇及小孩等可再领取两个口罩。至今尚未领取口罩的符合条件者，则可领取四片口罩。（梁麒麟摄）

领取地点维持不变，包括民众俱乐部，以及设在指定公共交通枢纽、社会服务中心和人民协会场所的口罩自助领取机。孕妇、7岁至16岁的儿童和少年，以及患有哮喘等疾病的公民，同样可到民众俱乐部领取。

傅海燕也说，当局注意到有些零售商店的口罩缺货，正与保健卫生部紧密合作，从国家库存储备调配，协助零售商如昇菘超市、巨人超市和冷藏公司等确保货源充足，而平价超市也有充足的口罩供应，因此公众无需惊慌。

她也吁请国人守望相助，多照顾社区里的特需人群，特别是那些不方便亲自领取口罩的年长者。“若每个人能尽一己之力，无论是社区、企业商家，都能帮助我们的弱势群体，我相信我们一定能安然度过这一波烟霾。”

傅海燕也为庙弯巴刹的小贩和商贩派送防霾包，里头包括口罩、风油精、枇杷膏、湿纸巾和包装椰饮。当局将收集小贩的反馈，再决定是否提供额外支援。