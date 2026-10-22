旧轮胎、挖掘机臂、垃圾桶等废弃物，在艺术家的巧思下重获新生，化身为一对红毛猩猩母子，提醒公众反思人类活动对自然环境的影响，重新思考自己的生活方式。

这座名为“New Life”的环保雕塑，由葡萄牙环保艺术家博尔达鲁（Bordalo II）创作，使用从新加坡各地收集的，约四至五公吨废弃材料制成，星期四（10月22日）在滨海湾花园正式揭幕，预计展出四年。

雕塑高七米、宽六米，以极度濒危的苏门答腊红毛猩猩为主题，呈现母猩猩与幼崽相依的画面。小猩猩悬挂在挖掘机臂上，隐喻人类工业活动对自然环境及野生动物栖息地的破坏。

红毛猩猩母子照片触发灵感 创作者盼人们保护环境

博尔达鲁说，创作灵感源自一张幼年红毛猩猩攀附在母亲手臂上的照片。母子之间的关系也具有象征意义，促使人们思考将为下一代留下怎样的环境。

据本地保险公司Singlife提供的资料，博尔达鲁自2012年以来，已利用超过115公吨废弃材料，在全球20多个国家创作超过200座动物雕塑。

他指出，用垃圾塑造动物形象，本身就具有讽刺意味。“人类制造的污染和废弃物，正是破坏野生动物栖息地的因素之一。”

这座大型雕塑从构思到完成，历时约一年。制作团队三周前先行抵达新加坡，着手处理废弃材料；博尔达鲁则于一周前抵新，投入雕塑的组装工作。

创作过程中，如何利用坚硬且形状不规则的废弃材料，呈现红毛猩猩毛发的质感，是最大的挑战之一。经过多番尝试，博尔达鲁最终通过将不同材料层层重叠，营造出毛发蓬松、粗糙的视觉效果。

傅海燕：跨境烟霾笼罩下 红毛猩猩雕塑更引人深思

永续发展与环境部长傅海燕为雕塑主持揭幕仪式时指出，作品以红毛猩猩为主题，在当前加里曼丹森林火患破坏野生动物栖息地的背景下，更具有警示意义。

这并非博尔达鲁首次在滨海湾花园展出作品。他曾于2022年为滨海湾花园创作一座七米高、10米宽的苏门答腊虎艺术装置，同样以废弃材料制成，展出至今年10月。

“New Life”由Singlife资助，也是滨海湾花园第10届环保竞赛“Race to Sustainability!”活动的重点展品之一。

今年的环保竞赛吸引超过2000名中小学生参与，学生通过解谜和完成挑战，学习可持续发展的相关知识。