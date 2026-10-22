结束工作后太疲累，消防员开车途中打瞌睡，导致消防车失控撞上停在路旁的罗厘及重型拖车，造成车上三名同事重伤入院，被判监14周、吊销驾照五年。

被告穆罕默德·伊姆兰（28岁，Muhammad Imran）星期四（10月22日）早上承认一项危险驾驶导致他人重伤的控状，另一项危险驾驶控状则由法官下判时一并考虑。

案发于2025年1月23日下午约1时许。事发时，被告是民防部队消防员。

案情显示，被告当天在完成任务后驾驶一辆消防车准备返回消防局，车上载有三名同事，三人均为国民服役人员。被告在驾驶途中感到困倦，随即用水擦脸，试图让自己保持清醒，但最终仍打瞌睡，无法妥善控制车辆。

下午1时47分左右，被告沿着双溪加株1街朝双溪加株通道方向行驶时，因睡着导致车子偏向右侧，驶入对向车道后，撞上一辆停着的罗厘，导致罗厘向后猛冲，撞上另一辆停泊的拖车头（prime mover）。

事故发生后，警方与民防人员迅速赶到现场救援，并救出其中一名受困车内长达约40分钟的民防人员。车上三名同事事后均因重伤送院。

据悉，事发时天气晴朗、道路干燥且视野良好。事故也导致涉事消防车严重受损，维修费用约9000元。

控方指出，被告的行为危及公众安全，并导致三名乘客重伤，因此要求法庭判处他四个月至六个月监禁。

法官下判时说，这是一起令人遗憾的案件，但考虑到伤者人数及伤势的严重程度，最终判处被告监禁14周，并吊销各级驾照五年。

完整报道，请翻阅2026年10月22日的《新明日报》。