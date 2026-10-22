三名外籍男子特地前来新加坡，在私人有地住宅区连环干下超过64万元的破门行窃案，分别被判坐牢六年八个月至七年四个月。

这三名被告是西班牙与哥伦比亚双重国籍男子弗朗哥（Hernando Giraldo Franco，62岁）、墨西哥籍男子丹尼尔（Garcia Iglesias Hector Danie，53岁），以及墨西哥与哥伦比亚双重国籍男子安德烈斯（Garces Murillo Mateo Andres，49岁）。

他们三人各承认四项破门行窃等控状，余项交由法官考虑后在星期四（10月22日）被判刑。丹尼尔和安德烈斯各被判坐牢七年四个月，而弗朗哥被判坐牢六年八个月。

根据案情，三人于2025年4月29日至5月1日首次来新。他们策划偷窃私人有地住宅，用谷歌搜索锁定富裕住宅区，以观光为名租车，并到五金店购买电动角磨机、螺丝起子等破门工具；还买了帽子、手套、口罩和外套用来遮掩身份。

他们天黑后开车在私宅区兜转，寻找没开灯或看似无人在家的房屋。弗朗哥留在车内开车接应和把风，有人靠近就通知同伙，并协助他们逃离；丹尼尔和安德烈斯则带着螺丝起子下车，翻越围墙潜入屋内。

2025年5月9日晚上9时27分前，三人锁定杜尼安弄一栋洋房。车子在附近停下后，丹尼尔和安德烈斯确认屋内没亮灯，翻越围墙，从一楼窗口潜入，再到二楼主人房，用螺丝起子撬开保险箱，翻箱倒柜。

他们盗走住户各种奢侈品、黄金和现金，包括40多枚金币、金块和金饰、大量钻石与玉饰、两个爱马仕包，以及劳力士、卡地亚和古董宝玑表等名表。

他们天黑后开车在私宅区兜转，寻找没开灯或看似无人在家的房屋。弗朗哥留在车内开车接应和把风，有人靠近就通知同伙，并协助他们逃离；丹尼尔和安德烈斯（图）则带着螺丝起子下车，翻越围墙潜入屋内。（档案照片）

再次干案未得手 被住户发现逃离现场

隔晚5月10日，团伙再次干案，目标为英娘道一栋洋房。约晚上8时50分，他们翻越围墙进入院子，但听到屋内有声音，未入屋即逃离。过后在8时50分至10时之间，他们再次翻越围墙，从推拉门进入屋内，企图撬开保险箱。箱内是总值37万1500元的名牌珠宝、名表和外币。

约晚上10时，一名年长住户看到安德烈斯站在二楼楼梯口附近，便大声喊他。当时丹尼尔正在更衣室内试图撬开保险箱，安德烈斯敲更衣室的门通知丹尼尔。住户慌忙之下，为防止两人逃离，把水泼在地上，造成丹尼尔逃跑时滑倒。

两人最终逃离，并通知弗朗哥开车接应。回住宿途中，众人把衣物和伪装从车窗抛入树林。他们并未成功从英娘道洋房偷走任何物品。

警察部队人员凌晨在惹兰苏丹的酒店附近逮捕三人。警方随后在丹尼尔入住的酒店房天花板内起获杜尼安弄窃案赃物，总值逾64万元。现金已经被三人分掉，弗朗哥分得500元；其余赃物尚未商定如何分配。

法官下判时指出，这是一起严重的破门行窃案，明显经过预谋和组织，夜间侵入住宅并大肆翻找；而且，他们在英娘道导致年长住户惊恐，法官认为这是必须考量的加重刑罚因素。

法官认为弗朗哥在共同犯罪计划中的角色同样重要，但考虑到他只分得500元现金赃款，不排除他未必是完全对等的伙伴，因此判他坐牢六年八个月，丹尼尔和安德烈斯各判坐牢七年四个月。