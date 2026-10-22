阿叔日骑30公里脚踏车上班，月初在地铁站外意外摔倒，额头现约5公分割痕，幸得两名地铁站长及时伸出援手，还自掏腰包叫车送他回家。

这起事件10月5日清晨约5时许发生在拉柏多公园地铁站附近。

伤者的哥哥胡先生（55岁，自雇人士）受访时告诉《新明日报》，53岁的弟弟在巴西班让批发中心任职仓库主管，过去20年如一日，从义顺骑行30公里上班，事发当天却在途中发生严重意外导致破相。

他透露，弟弟从脚踏车摔下后曾陷入短暂昏迷，直到路人发现并唤醒他。

胡先生说，弟弟脸部伤口血流不止，一名客工进入厕所后发现他的情况，马上向地铁站职员求助。

地铁站的站长哈金阿尔亚赫亚和助理站长莫哈末陶菲克立刻帮助止血、包扎。由于伤者坚持不必叫救护车送院，两名站长自掏腰包，花了25元帮忙叫私召车送他回家。

根据照片，伤者头部包着染血纱布及毛巾，眼睛周围肿胀，脸、鼻呈大面积淤青，额头也出现一道约5公分长的割痕。

胡先生说：“当时弟弟并不知道自己的伤势严重，只想着赶紧回家休息，到附近诊所看一下就好。不过当母亲见到他时吓了一跳，立刻安排送他入院。

“到了医院后才惊觉伤势非常严重，需立即入院并安排手术。”

至于事发过程，胡先生指弟弟也说不清楚，家人怀疑是车轮碾过路上碎石，导致他失去平衡摔伤。胡先生也说，弟弟正在康复中，暂不便受访。

完整报道，请翻阅2026年10月22日的《新明日报》。