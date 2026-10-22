饮料瓶罐退费制启动后，兀兰工业区休闲中心成“回收热点”，每晚有大批客工拎着大袋瓶罐排队回收，有公众担心卫生隐患。附近超市职员指，回收机每周清理三四次。

有公众在社媒平台TikTok发布视频，指近期有大批客工回收饮料瓶罐退费，带着大量空瓶罐换取1角订金。

视频可见，约六名客工在一部回收机前排队，每人身旁都有数大袋装着空瓶罐的袋子。有人留言指，这么多人集中在一处回收瓶罐，若机器爆满后来不及清理，会造成卫生隐患。

经查询，这个“回收热点”位于兀兰工业园E7区的兀兰工业区休闲中心（Woodlands Recreation Centre）。

《新明日报》记者星期一（10月19日）走访时发现，回收机位于昇菘超市外，当时机器上贴有告示，指回收机暂停使用。适逢下班时段，短短半小时内，就有约15名客工拎着大袋瓶罐前来，欲用机器回收，但得知机器停用后失望离开。

附近手机店职员史小姐（32岁）说，平日晚上有不少住在附近宿舍的客工到该处排队回收，每人手上的“战利品”数量相当多。

“我自己反而不用这边的机器，因为真的太多人了。”

另一名不愿具名的女商家指，听说有客工一天内靠回收瓶罐“赚”了150元。

“那就是1500个瓶罐，150元是蛮可观的收入了。”

针对机器可能有卫生隐患，一名昇菘超市职员说，每周平均会清洁和维护回收机三四次，一旦发现机器有异味，也会安排人手前往清理。

据观察，职员拿抹布擦拭机器表面和滚筒，并用扫把和水清洗地面。

职员也说，每当回收机装满瓶罐，也会协助取出并放在一旁待工作人员到场取走。

完整报道，请翻阅2026年10月22日的《新明日报》。