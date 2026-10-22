晚餐吃到一半，国大硕士生发现同住屋檐下的女室友正在洗澡，竟立刻将未吃完的饭菜收入冰箱，随即走到浴室窗口进行偷拍，在被发现后逃离之际删除视频。

最终，他在返回住处时被警方当场逮捕。

被告是23岁的中国籍男子曾泽群，他承认一项偷窥控状。受害者是一名22岁的女子，与被告同租住在本地西部的一处私人住宅。

案情显示，今年8月18日晚上约9时25分，受害者在住家浴室洗澡时，赫然发现拿着黑色手机的一只手从窗口伸进来对着她偷拍。她吓得当场尖叫，并迅速穿好衣服离开浴室。

两月内至少10次 偷拍室友洗澡等画面

调查揭露，案发时被告原本在厨房用餐，在意识到受害者正进入浴室洗澡后，竟将吃了一半的晚餐收进冰箱，随后溜到浴室外，将手臂伸入窗口偷拍。

听到女室友的尖叫声后，被告才停止拍摄并逃出家门前往附近商场。为防止罪行暴露，他在逃跑途中将手机里的偷拍视频全部删掉。

被告随后不知所措，最终决定返回住处，结果被已抵达现场的警方逮个正着。

案情也揭露，从今年6月20日至8月18日期间，被告至少10次偷拍受害者，包括大约每周一次偷拍她洗澡，以及在她房间内进行偷拍。

被告供称，偷拍行为能带来刺激感，他将此作为缓解学业压力与紧张情绪的方式。他通常会在拍摄约一周后将视频删除，因此警方最终未能从其手机中追回相关偷拍画面。（人名译音）

完整报道，请翻阅2026年10月22日的《新明日报》。