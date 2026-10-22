本地空气质量有所改善。截至星期四（10月22日）下午3时，全岛24小时空气污染指数（PSI）都低于100点，处于适中水平；一小时PM2.5悬浮颗粒浓度也维持在正常水平。

国家环境局数据显示，截至下午3时，全岛的24小时PSI介于71点至99点之间，处于适中水平。西部达99点、中部87点、东部77点、南部76点、北部71点。

西部PSI相比早上7时的情况有所改善，从110点逐步回落至99点。过去约一个月里，西部的PSI数据普遍较高，最高为10月14日晚上11时的205点。

至于一小时PM2.5浓度，则介于每立方米16至39微克，处于正常水平。

环境局提醒公众，规划隔天的户外活动时，应参考PSI预报及相关健康建议；若要进行即时户外活动，则可通过烟霾网站（haze.gov.sg）或myENV手机应用，查看最新一小时PM2.5浓度。

环境局星期三（21日）说，星期四我国及周边地区虽然会有阵雨，但加里曼丹南部预计持续干燥。在偏东南风或东南风吹送下，当地林火产生的烟霾可能继续飘向我国。星期四的24小时PSI预计介于101点至160点，处于不健康水平。