时局动荡凸显了朋友与伙伴的重要性，新加坡要与卡塔尔和阿拉伯联合酋长国巩固友谊与合作关系，成为值得信赖的朋友；并且超越双边关系，共同推进亚细安与波斯湾地区的联系。

新加坡总理黄循财星期四（10月22日）在社交媒体平台发文，总结中东之行的心得，写下旅程中的所见所闻，以及他与两国领导人会谈的收获与感悟。

黄总理说，当前对中东国家是个极其艰难的时期，局势依然充满变数；然而在如此逆境中，卡塔尔和阿联酋却都展现了非凡韧性。

自美国和以色列今年2月28日对伊朗展开军事攻击，伊朗反击行动扩大至波斯湾各个邻国的美国设施，美以伊冲突全面爆发且旷日持久，导致霍尔木兹海峡要道封锁，全球油价暴涨，波斯湾各国无辜卷入其中，短期内尚无缓解迹象。

冲突爆发后不久，黄总理即在3月7日与8日，分别与阿联酋总统穆罕默德（Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan）及卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）通话，强调新加坡与两国同在，表明新加坡支持持续以外交努力缓解紧张局势。黄总理当时也感谢两国为旅居当地的新加坡公民提供支持与协助。

黄总理在贴文中说，很高兴此次中东之行能与两位领导人见上面。他写道，最打动他的是，他所接触到的两地人民所展现的团结与决心。他们没被所发生的一切吓倒，反而更加坚定信念，誓必克服种种挑战，坚持推进未来的发展计划，在逆境中变得更加强大。

“危机时刻提醒我们，可以相互信赖的朋友和伙伴有多么重要。新加坡要成为卡塔尔和阿联酋值得信赖的伙伴，正如他们对我们而言也是如此。”

黄循财总理（左）出访卡塔尔和阿拉伯联合酋长国期间，与旅居当地的新加坡人见面，赞扬这些旅外国人协助搭建国与国之间的友谊桥梁。（取自黄循财总理脸书）

两国将提升与新加坡合作关系

黄总理此趟中东之行收获良多，卡塔尔和阿联酋两国都同意将与新加坡的合作关系提升到新的高度。

新加坡与卡塔尔将把双边关系提升为战略伙伴关系。阿联酋则将与新加坡就《全面经济伙伴关系协定》（Comprehensive Economic Partnership Agreement，简称CEPA）展开协商。三国领导人也愿意在能源安全、国防、人工智能和新兴技术等领域，开展更紧密的合作。

双边关系之外，新加坡、卡塔尔和阿联酋也希望能共同推进东南亚与波斯湾地区的联系。新加坡明年将担任亚细安轮值主席国，也会是亚细安—海合会峰会的联席主席。黄总理希望借着这个势头继续发展，包括努力促成“亚细安—海合会自由贸易协定”。

这是黄总理上任后首次访问中东，第一站先到卡塔尔，过后续程到阿联酋。他星期三（21日）在迪拜与阿联酋副总理兼财政部长、迪拜第一副酋长马克图姆（Sheikh Maktoum Bin Mohamed Bin Rashid Al Maktoum）会晤。

两人就新加坡与阿联酋的共同重点事项进行交流，讨论的课题包括加强金融业、提升经济竞争力、为家庭提供支持，及建设更宜居的社区等。黄总理认为两国在应对新挑战和规划未来方面，可从彼此的经验中学习。

在访问卡塔尔和阿联酋期间，黄总理也与旅居当地的新加坡公民会面。他赞扬国人通过工作和日常互动，协助新加坡与卡塔尔和阿联酋搭建友谊的桥梁。

黄总理指出，他能了解近期中东局势的发展令身处当地的国人及他们在新加坡的家人与亲友感到不安。正因如此，新加坡政府之前安排专机把希望回家的公民接回国。“我们会一直关心我们的同胞，竭尽所能保障他们的安全。”

黄总理也在贴文中感谢旅居卡塔尔和阿联酋的新加坡公民互相扶持，并且为新加坡争光。

黄总理在星期四回返新加坡。