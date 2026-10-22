网购苹果耳机当作男友的生日礼物，岂料收到后打开却是一堆订书钉。

事主胡小姐（24岁，教师）向《新明日报》透露，10月17日晚上在Shopee平台上一家名为 Apple Flagship Store的卖家下单购买苹果耳机AirPods Pro 3，并在隔天下午收到包裹。

她说，购买耳机主要是送给男友当生日礼物，而且这款耳机在苹果官网售价是349元，但在平台仅售卖279元，加上折价券等，实际上只须付254元。

她指店家是由平台推荐，下单前曾查看店铺，发现有超过10万个追踪数，以及累计9000多则评论，因此决定下单。

岂料，当她收到耳机时，发现耳机盒的一次性封条还在，但打开后却是一堆被捆绑着的订书钉，让她十分诧异。

胡小姐马上联络商家，并要求提供耳机的序列号，之后也向平台申请退货退款。

Shopee已全额退款

Shopee发言人证实收到反馈并立即展开调查。

胡小姐最终于10月19日傍晚将货品退还到自取柜内，没过多久便收到退款。

她觉得整起事件显得有些离谱，并称不会再通过网络甚至向平台购买这类产品，未来可能会到实体零售店，否则还得担心是不是正品。

Shopee发言人在答复《新明日报》询问时说，感谢顾客告知此事，已在收到反馈后立即展开调查，并于10月19日全额退款给受影响的顾客。

“目前，我们已完成调查，采取相应措施，并正在审查相关规定以防止类似事件再次发生。为顾客提供安全可靠的购物体验始终是Shopee的首要任务。”

据了解，若有关物品并非正品将收到双倍退款的条件，仅限收到具体实物。