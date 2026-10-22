全国职工总会与咨询公司毕马威新加坡携手推出员工队伍转型计划，协助企业将人工智能（AI）应用转化为实际的商业应用，同时推动员工发展，为包括专业人士、经理及执行人员在内的员工创造更好的工作。

毕马威新加坡将提供涵盖商业转型、员工队伍转型、人工智能应用，以及可持续发展和绿色采购等领域的专业支持，并聚焦于五个重点行业：金融与专业服务、建筑环境、医疗保健与社会服务、航空、交通与物流，以及先进制造业。

职总与毕马威新加坡于星期四（10月22日）签署谅解备忘录，合作推出上述计划。符合条件的企业可根据自身转型进程的不同阶段参加计划，借助职总的企业培训委员会补助金，以及政府推出的企业劳动力转型配套。

职总秘书长黄志明和毕马威新加坡主管合伙人李诗莹一起见证签署仪式，并在会上进行炉边对谈。

黄志明在对谈中直言，即便是在银行和金融等AI有望蓬勃发展的领域，仍可能有一部分从业员无法适应技术进步。社会需要帮助这群人转型，进入其他能够发挥价值且体面的工作岗位。他强调，更重要的是，“要确保他们能借此获得良好的生计，并享有我们所珍视的劳动尊严”。

他致辞时提到，在掌握AI的发展现状后，各方该如何协作，切实地为企业和工友“把饼做大”，是未来至关重要的课题。

他以职总与毕马威等“职总行业先锋”合作为例指出，各方不仅局限于“探讨AI技术如何推动业务、提升个人效率及改善企业净利，更在于如何随着时间推移，彻底改变思维模式、开拓新的商业可能与范式，从而带动企业营收增长”。

黄志明吁工会工友积极参与重新设计工作岗位过程

黄志明留意到，当前工友普遍担忧AI会不会抢走饭碗；海外已出现一些负面的案例，例如员工参与训练AI，一年后被自己训练的AI取代，工友担心这类情况也会在本地上演。

因此，他强调，若要实现AI的规模化应用，劳资双方必须建立互信。他呼吁雇主与工友通力合作，在将AI引入商业模式、重新设计工作岗位的过程中，让工会和工友积极参与。“我们也要确保所有参与转型进程的人，未来都能共享成果。”

李诗莹接受媒体访问时说，虽然技术层面已经准备就绪，但不确定员工在心理层面上是否已完全准备好。她形容，这种“对改变的抗拒有时是无声的”。

她指出，随着转型推进，员工未必会直接站出来反对，而是选择消极应对，退回旧有的工作方式，不使用公司提供的新工具。她认为，要克服这项挑战，关键在于凝聚员工，让他们一同重新设计工作，并善用员工自身对现有流程和任务的深刻理解。

除了员工队伍转型计划，职总恒习（NTUC LearningHub）也委托毕马威开发六门能力建设课程，涵盖AI转型、AI与可持续发展，以及AI在金融领域的应用。两门以“引领人工智能转型”为主题的单日课程已开发完成。

作为试点计划，新加坡会展组织者和供应商协会（SACEOS）星期四召集了20多名会展与商业活动领域的高层领导及决策者，率先参加“引领人工智能转型”课程。