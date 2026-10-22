听音乐会，不一定要乖乖坐在座位。观众可以自由走动、坐在地板上，甚至躺下来聆听，从不同角度感受音乐。新加坡国立大学杨秀桃音乐学院启用全新艺术空间，希望打破传统舞台的限制，让音乐创作和表演有更多可能。

杨秀桃音乐学院（Yong Siew Toh Conservatory of Music）星期四（10月22日）正式启用全新艺术空间YST Cube，三楼原来的管弦乐厅改造成面积254平方米的多功能艺术空间。

新空间采用类似黑盒剧场的设计，可根据不同活动调整布局，举办传统舞台表演、360度环绕式演出，以及结合投影和灯光的多媒体表演。

开幕仪式由国大校长陈永财教授主持。他致辞时说，大学教育不应只为学生未来的职业生涯做准备，也应让他们探索新兴趣、追求热爱，并在课堂以外学习和成长。艺术能拓展想象力，让人们以不同角度看待世界，并加深对人类经验的理解。在人工智能迅速发展的时代，人类的创造力也将发挥重要作用，未来的关键在于如何结合人类创意与人工智能。

他指出，YST Cube是国大推动全面教育的最新举措。新空间不仅让学生和教职员尝试不同的艺术形式，也将向更广泛的国大社群开放，让来自不同领域的人在此交流、创作和展示成果。

三年级学生陈景耀修读音乐荣誉学士（创作）课程，他最期待新艺术空间的灯光和投影设备。他说，曾在本地一个艺术创作空间看到，表演者将作品名称和作曲家的名字投影在天花板或柱子上。（周国威摄）

大三学生陈景耀（23岁）修读音乐荣誉学士（创作）课程，最期待新空间的灯光和投影设备。他说，曾在本地一个艺术创作空间看到，表演者将作品名称和作曲家的名字投影在天花板或柱子上。他也听说，其他国家有场地能进行360度环绕投影，希望未来有机会尝试这种表演形式。

“我希望有更多机会尝试不同的媒介，探索它们与声音之间的关系。”

他说，过去学生若要在作品中加入电子元素，往往得自行架设扬声器和麦克风等设备，因此期待使用新空间已配备的科技设施，尝试更多创作方式。

创新音乐会形式 让观众自由走动感受

陈景耀也希望打破传统音乐会的形式，让观众不再只是坐着聆听，而是可以自由走动，或坐在地板上，甚至躺下来感受音乐。由于声音在空间不同位置所呈现的效果不一样，观众站在不同角度，都可能获得全新的体验。

新艺术空间为不同专业的学生提供更多发挥创意的机会。主修乐器演奏的学生可以利用灯光和影像设计音乐会，尝试不同于传统独奏会的形式。参与活动策划和制作的学生，则可以根据自己的想法设计和布置场地。（周国威摄）

陈景耀认为，新空间也为不同专业的学生提供更多发挥创意的机会。主修乐器演奏的学生可以利用灯光和影像设计音乐会，尝试不同于传统独奏会的形式。参与活动策划和制作的学生，则可以根据自己的想法设计和布置场地。

相比学院其他布局固定或面积有限的表演场地，新空间让学生有更大的发挥空间。

杨秀桃音乐学院院长托奎斯特教授（Peter Tornquist）致辞时说，随着音乐教育不断发展，学生需要更灵活的空间，跳出传统表演形式的框架，探索音乐创作、呈现和欣赏的新方式。

“YST Cube将为学生提供更多发挥创意的空间，让他们自由尝试不同的学习、协作和表演方式，为适应和引领未来音乐的发展做好准备。”