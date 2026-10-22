三家社会服务机构欢迎保健卫生部宣布加强青少年心理健康支援的举措，并认为整合现有社区心理健康服务，有助于公众更容易获得适切援助。

不过，社会对心理健康问题的污名化现象依然存在，或让有需要者却步。近年来求助人数增加，也可能与公众心理健康意识提高、更愿意主动寻求帮助有关。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康，星期四（10月22日）在第二届新加坡系统式家庭治疗大会上致辞时，宣布将把现有的社区心理健康服务整合成统一的支援网络，并命名为“心理健康SG”（HealthierMind SG），让公众包括青少年更易获得合适的心理健康援助。

新加坡心理健康协会首席执行官李仁健星期四受访时说，整合社区心理健康服务有助于建立更完善的支援体系，让公众更清楚知道可以向哪些机构求助。

辅导与关怀中心总裁蔡伟彬博士指出，过去不同机构可能分别为青少年或成年人提供心理健康服务，如今通过统一网络，有助于加强机构之间的协调，提供更全面的支援。

全欣社会服务（Allkin）总裁法里兹则认为，整合后的服务可结合家庭服务中心等社区资源，更全面照顾有需要者。

社会污名化情况仍存在 部分青少年或错过治疗机会

至于负面标签问题，李仁健指出，污名化现象确实存在，许多人担心被贴上标签或留下记录，因此不敢求助。一些青少年可能因为感到羞愧，不愿向父母透露心理健康问题，甚至因此错过及早介入或治疗的机会。

李仁健说，协会接收学校转介的个案，常见问题包括焦虑症和抑郁症。除了提供心理辅导，协会也尽可能安排家访，了解青少年的家庭环境及支援需求，较严重的个案则会转介至医疗机构接受进一步治疗。

蔡伟彬说，青少年的心理健康问题往往与家庭情况息息相关，例如父母和孩子可能同时有抑郁症状。中心采用以家庭为本的系统治疗法，不仅关注个别成员的心理状况，也从整个家庭的角度提供辅导和支持。

对于近年来寻求心理健康援助的青少年人数增加，蔡伟彬指这反映出社会心理健康意识提高，如今更多人愿意对外求助。法里兹认同这个看法。

法里兹说，全欣社会服务已与全科诊所合作，由家庭医生将有心理健康服务需求者，转介至邻里咨询小组（CREST）、社区辅助小组（COMIT）。若遇到情况较严重的个案，则会转介至医院接受进一步治疗。目前，他们在北部和东北部地区，提供针对不同程度心理健康症状的CREST和COMIT服务，也设有心理服务单位。

另一方面，配合辅导与关怀中心成立60周年，中心将提供60个培训名额，给七家社会服务机构，以加强辅导员支援心理健康和服务年长者的能力。

这些机构包括蒙福关爱、天友社区服务中心、全国肾脏基金会、新加坡心理健康协会、全欣社会服务、关怀机构及圣路加乐龄关怀。