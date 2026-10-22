星期四（10月22日）下午3时后，全岛五个区域的24小时空气污染指数（PSI）进入久违的100点以下的“良好到适中”水平；但国家环境局预测，星期五（23日）的PSI仍将回升到101点至150点的“不健康”水平。

截至星期四傍晚7时，全岛五个区域的24小时PSI介于71点至92点，北部最低，西部最高，但全处于适中水平。

至于一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，全岛傍晚7时指数介于每立方米29微克至47微克的“正常范围”，同样是北部最低，西部最高。

环境局星期四傍晚发文告说，尽管周边地区观测到来自加里曼丹和苏门答腊的烟霾，但由于吹东北风和东风，大部分烟霾仍滞留在新加坡以南地区。新加坡上空较高处也呈局部烟霾状况，但趋近地面混合扩散的程度有限。

不过，文告也预告，明天本地及周边地区会出现阵雨，由于苏门答腊南部和加里曼丹南部料持续干燥，烟霾可能随盛行的东南风飘向新加坡。

星期六（24日）部分来自苏门答腊的烟霾可能随东南风或南风飘向新加坡，但新加坡及附近地区的阵雨或有助缓解烟霾情况。星期天则因阵雨和有利风向影响，烟霾情况有望减缓。