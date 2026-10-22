轮胎又成漏税香烟的藏匿处，一辆马来西亚注册的货车企图将超过1380包漏税香烟偷运入境，结果在兀兰关卡被识破，23岁马来西亚籍男司机当场被捕。

移民与关卡局星期四（10月22日）在脸书发布贴文说，这起案件发生于10月11日。驻守在兀兰关卡的移民局搜查与检查组人员当时指示一辆马来西亚注册的货车接受进一步检查，结果在轮胎内发现大批漏税香烟。

根据移民局发布的视频，涉案车辆是一辆银色丰田货车。画面显示，执法人员将车轮竖起，利用工具扒开轮胎边缘，发现内部竟塞有多个包裹。

执法人员随后将藏匿其中的物品逐一取出，一共起获超过1380包漏税香烟，并逮捕涉案的23岁马来西亚籍男司机。

嫌犯及起获的证物已移交新加坡关税局作进一步调查。

这是过去一个月内至少第二起将漏税烟藏在汽车轮胎内走私的案件。《联合早报》13日报道，移民局9月26日在兀兰关卡侦破一起类似案件，执法人员在一辆马国注册汽车的轮胎中起获超过980包散装漏税香烟。

移民局强调，当局致力于促进贸易和旅客通关便利，同时严守国家边境安全。