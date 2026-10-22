律师公会星期四（10月22日）举行年度选举，会员的投票情况踊跃，选出了七名当选理事，其中三人为连任理事。

根据律师公会发布的文告，角逐资深律师组理事的有九名候选人，当选的是查寇（Chacko Samuel）、朱正熙、严永权高级律师和林慧莉。

四人当中，严永权以近1300票的明显优势当选；另外三人个别获得的选票少于1000张。查寇和朱正熙为原理事，任期即将结束，再度参选。

中资历组方面，有三名候选人角逐一个席位，当选的陈永忠也是原理事。浅资历组有两个席位供竞逐，从四名候选人中脱颖而出的是胡显荣和西达尔塔（Siddartha Bodi）。

三个组别投票率全超过95%

据《联合早报》了解，三个组别的投票率都非常高，全超过95%。理事会预料下月会推选出会长、两名副会长与一名财政。

律师公会理事会有21名成员，由15名通过年度选举选出的当选理事（elected member）及六名受委的法定理事（statutory member）组成。

理事的任期为两年，15名当选理事在两年周期里进行轮替，第一年选出七人，第二年则选出八人。

律师公会与普通行业协会不同，拥有明确法定职责和权力，包括维护行业准则、协助政府与法院立法，也协助维护和实施法律。律师公会也协助公众处理与法律相关事务，维护公众利益，例如为无力支付律师费的刑事被告派出代表。

律师公会去年因新会长人选引发争议，引起公众的关注，过后在年底召开特别会员大会，厘清并改革理事会会长内部选举程序。