69岁男子坠入加密货币诈骗陷阱后，向一名友人求助，希望追回损失，不料对方涉嫌以律师费、证人保护费等名义，在15个月内多次向他索取款项，导致他再损失至少18万6000元。涉案的43岁男子已被警方逮捕，将于星期五（10月23日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期四（22日）发文告说，警方于9月27日接获一名69岁男子报案，指他为了追回早前遭诈骗的款项，曾向一名43岁男子支付费用。

初步调查显示，受害者早前因加密货币诈骗案蒙受损失，随后向一名43岁男性友人倾诉遭遇。

涉案男子相信利用受害者急于追回损失的心理，在长达15个月的时间里，以支付律师费、证人保护费及其他行政费用为由，多次要求受害者付款。

男子也涉嫌声称，相关案件可以交由海外法院审理，借此向受害者索取更多费用。

调查发现，受害者先后多次向涉案男子转账，累计金额至少18万6000元。

金文泰警署的警员经过实地调查及后续追查，确认涉案男子的身份，并于星期三（21日）将他逮捕。

男子将在星期五（23日）被控上法庭。根据《刑事法典》第420节条文，欺骗一旦罪成，可被判最长10年监禁及罚款。

警方提醒公众，对于声称能够协助追回诈骗损失，却要求事先支付费用的人士，务必提高警惕，尤其是涉及律师费、行政费或手续费等款项时，更应谨慎核实。

公众若怀疑自己受骗，应立即联系银行，通报情况并阻止可疑交易，同时向警方报案。