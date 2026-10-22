新加坡政府科技局展开工作队伍转型计划的第二阶段，有38人被裁退，另有106人可接受再培训后转换工作岗位。

政府科技局是于今年7月宣布展开为期两年的工作队伍转型，分三个阶段进行，并将裁退7%至9%的人员，相当于270人至350多人。

当局当时解释正在改变运营模式，从项目交付模式转向产品所有权模式。它也强调，部分离职人员表现良好，只是科技局不再需要相关的岗位。

科技局星期四（10月22日）答复《联合早报》的询问时说，在进行工作队伍评估后，有38人将会离职。106人不受影响，另外106人则可通过学徒计划再培训并转岗。受影响的岗位，主要是那些围绕传统项目交付模式所构建的岗位。

与工作队伍转型计划的第一阶段相同，科技局尽可能优先留住、重新培训和重新部署人员。

科技局也说，加入学徒计划接受再培训的人员，目前处于不同的转型阶段。“我们将继续在评估与过渡阶段中，为他们提供支持。”

携手多政府机构 为受影响人员供援助

当局表示理解这项改变会对受影响人员造成困难，并将继续与公共服务署、技能及人力发展局，以及法定机构公共雇员联合会合作，提供职业指导、工作配对和就业援助方面的支持，以及协助受影响人员转职到其他公共服务机构或私人企业。

据早前的报道，科技局原本雇有约3900名公务员，其中13%是合约雇员。7月有93人被裁退，另有110人接受再培训，转换新岗位。这是政府部门多年来首次裁员。

当局7月宣布工作队伍转型时强调，裁员与人工智能无关，也不是为了削减成本或缩减规模。政府求职网站显示，科技局仍在招揽人才。