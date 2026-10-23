一名妇女在东海岸公园遛狗时，撞见一群青少年在滑板公园内“滥用”一辆超市手推车——把购物车当玩具，在斜坡上冲刺、翘起后轮再重重砸下。她称自己上前好言劝阻，却遭对方呛声“管好你自己的事”，甚至在她转身离开时，对方仍继续故意猛摔购物车挑衅。

署名“Jo”的读者向网媒STOMP爆料，事件发生在10月16日晚上约8时30分，地点是东海岸公园内的Xtreme滑板公园。她当时正遛狗经过，看到至少五名青少年聚在滑板公园一带，围着一辆超市手推车“恶作剧”。她观察约10分钟后开始录视频。

视频显示，一名身穿白色上衣的少年抓着手推车冲下斜坡，再冲上旁边的坡道，随后转动手推车回到同伴身边，全程翘起手推车仅靠后轮平衡，再让前轮重重砸落地面。少年一度看向镜头，做出挑衅手势，并说了一句听起来像是“你怕啊？”的话，最后跳上手推车底座框架。

Jo说，她当下上前制止，语气平和地告诉对方，手推车属于超市，不应以如此不顾他人的方式使用。但青少年非但没有听取劝告，反而对她喊“管好你自己的事”。她回应说：“如果你们没有破坏公物，我自然会管好自己的事。”

Jo以为警告后对方会收敛，但青少年继续嬉闹，甚至数次摔砸手推车来挑衅她。

她指出，作为附近居民，她经常看到有人用超市手推车把食物运到公园烧烤台，这已是长期存在的问题，但这次不同之处在于青少年对推车的“滥用和破坏”，以及被指出后表现出的“漠不关心和满不在乎”。

“这种不顾及他人的行为完全没有必要，也很自私。”Jo说，她分享这起事件是希望凸显“社会问题”，“我们的年轻人缺乏基本价值观，这令人难过……我无法昧着良心看到这种事发生在眼前却转身走开。”

Jo已向有关超市通报手推车下落，超市回复称将派员工前去取回。

滥用购物车 可能触法

在我国，把超市购物车推走不还，可能触犯偷窃罪；若破坏购物车，则可能面对恶作剧罪名。偷窃罪一旦成立，可判处最长七年监禁，或罚款最高1万元，或两者兼施；恶作剧罪成，最高可判监禁一年，另加罚款。

