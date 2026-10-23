今年首九个月，亚洲海域共发生50起海盗及武装抢劫船只事故，与去年同期的120起相比锐减58%。

亚洲反海盗及武装抢劫船只区域合作协定组织（ReCAAP）信息共享中心星期四（10月22日）与航运界代表举行对话会，探讨打击海盗及海上武装劫案的协作方式与最佳实践。

根据ReCAAP发布的文告，今年1月至9月间，马六甲海峡与新加坡海峡发生的盗劫事故，从去年同期的97起锐减至23起。这期间发生在印度、印度尼西亚和越南海域的海上偷盗事故也同比下降。

与会代表认为，船员若能落实严密保安措施，马六甲和新加坡海峡的未经授权登船事故是可以预防的，执法机构的威慑行动对保持这一良好势头也至关重要。

新加坡海军资信汇合中心（IFC）主任容家荣高级中校强调，航运业者及时通报事故、提供证据与证词，能有力协助执法机构起诉犯罪分子。

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ReCAAP信息共享中心执行董事查费卡（Vijay D. Chafekar）说，海运安全威胁复杂多变，尽管作案手法会变，但船长和船员保持高度警惕、遵守防范措施，并及时通报的要求始终不变，唯有业界与执法机构共同警惕，方能大幅遏制海盗与海上劫案。