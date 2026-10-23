新加坡管理大学走出东南亚首站“插旗”中国广东深圳，新设立的海外中心将衔接本地及东南亚与粤港澳大湾区企业，促进人才、知识及创新交流，为企业出海培养更多懂市场、懂制度、懂当地人的“亚洲就绪”人才。

新大中国中心星期四（10月22日）在深圳鹏瑞莱佛士酒店举行揭幕式。中心设于别名“春笋”的华润大厦，这座近400米高的地标建筑位于南山区后海金融总部基地核心区。

新大董事会主席高博德在仪式上致辞时形容，中国处于创新前沿，“全球几乎没有其他地方像中国这样，正在发生如此多的创新与变革”。

而地处大湾区核心的深圳被称为中国、甚至东方的硅谷，是硬件创新及各领域尖端科技发展的核心地带。高博德说：“（新大）要拓展国际布局，还有哪里比深圳更合适？”

作为中国最早的经济特区，深圳被视为中国最具活力的科创中心之一，华为、腾讯、大疆、比亚迪等头部企业均将总部设在这里。深圳及广州、香港特区组成的大湾区创新集群，9月连续第二年在世界知识产权组织（WIPO）发布的《2026年全球创新指数》中居全球第一。

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新大校长江莉莉在揭幕式致辞时指出，在深圳，企业能以惊人的速度把创新变成产品并推向市场。她接受《联合早报》访问时补充说，把据点设在深圳，有助于将当地的创新生态接入新加坡和东南亚。

新大中国中心主任黄增煜接受本报访问时提及，亚细安连续六年成为中国最大贸易伙伴，随着中国企业加速出海东南亚，本区域企业也希望更深入参与中国市场，但熟悉双方市场与商业环境的人才仍显不足。

新大中国中心将与学校在印度尼西亚、越南和泰国的海外中心呼应，致力于培养了解亚洲、能自如地在亚洲各地工作，懂市场、懂制度，也懂当地人的“亚洲就绪”人才。江莉莉说：“大湾区需要这样的人才，东南亚也一样。这就是我们来到深圳、也打算长期留在这里的原因”。

过去15年，已有超850名新大学生到350多家中企实习，中国中心的建立将能使学生有更多机会认识中国，并在中国收获人脉及商业触觉。新大的课程里，目前已有30多个中国企业的案例，校方希望接下来将更多中企案例编入课程研究，让新加坡和东南亚的学生和专业人士从中借鉴经验，从深圳的发展中得到启发。

新大目前与中国60所高校合作，在大湾区、长三角等地区有7000名校友，并与深圳的北京大学汇丰商学院与香港中文大学分校合作开办工商管理博士课程。

高博德强调，在当地设立实体据点发挥实际作用，包括为学生拓宽实习机会、接洽新生，也能与当地政府及政策制定者开展合作研究。

黄增煜补充说，中国中心有助于推动新大与当地机构开展更可持续、更系统化的合作。揭幕式上，新大也与南山区全球服务中心、深圳国际交流合作基金会等签署了合作备忘录。

公开资料显示，本地其他公立大学也通过实习、合办学位课程及短期交换等方式与深圳及大湾区展开合作。不过，这些布局多围绕具体课程及学生项目，与新大建立常设办事处有所不同。

刘燕玲：新大设立中国中心具战略意义且恰逢其时

新加坡能源、贸易及工业部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲星期四指出，新大中国中心的设立为新中两国的思想交流、人才往来和机遇对接提供了新平台。

刘燕玲在新大中国中心揭幕式上致辞时回顾新加坡与深圳从质朴起点蜕变为国际大都市的相似发展历程，并形容两地渊源深厚。

深圳经济特区建立于1980年8月，此前，在中国正式确立并宣布改革开放的前夕，中国已故最高领导人邓小平曾到访新加坡，考察了新加坡的发展经验，并鼓励深圳在借鉴新加坡经验的同时，探索适合自身发展的道路。

我国已故建国总理李光耀则在1985年第一次到访深圳，他当时说：“中国不能没有特区，因为特区是中国改革开放的试验场。”他一生总共到访深圳七次，刘燕玲指出，这奠定了我国深度参与中国改革开放和经济特区建设的基础。40多年后的今天，深圳也延续着当年的“试验”精神，成为中国高科技创新领域的领军城市之一。

2019年，新加坡和深圳启动新中（深圳）智慧城市项目，目前已促成43项具体合作。双方也在2023年推出新加坡—深圳联合研发资助项目，至今已评估近64项新中企业联合提出的生物医学、机器人等领域解决方案。

如今在中国企业出海亚细安及布局更广泛区域市场的过程中，新加坡可成为他们值得信赖的合作伙伴；与此同时，本地企业也能从深圳和大湾区发掘创新资源、人才和市场机遇。

刘燕玲说：“正因如此，新大在深圳设立海外中心既恰逢其时又具战略意义。”她指出，中心将通过联结校友、高校、企业和研究人员，进一步加强中国与亚细安之间的联系。

随着我国明年将担任亚细安轮值主席国，新大中国中心扮演的衔接角色尤为重要。刘燕玲说，届时我国将与亚细安国家密切合作，并深化与中国等外部伙伴的互动交往。

在此背景下，新大等机构可以发挥重要作用，拓展合作网络、促进交流，并推动将机遇转化为互利共赢的合作。