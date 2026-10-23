猫只寄养试验计划自今年8月3日开放申请以来，在两个月内共收到约90份申请。当局目前已批准其中约40份，另有约20份正在评估中。

国家公园局旗下的动物与兽医事务组（AVS）高级署长黄美诗医生答复《联合早报》询问时透露，在截至10月9日收到的申请中，约三分之二来自组屋居民，其余则来自私人住宅居民。多数申请者目前家中饲养两只宠物猫和一只寄养猫。

她指出，当局2024年9月1日正式推行“猫只管理框架”，寄养家庭在猫只管理方面扮演着重要角色，不仅为病伤、需临终关怀或待领养的猫提供庇护，也为它们寻找领养家庭，从而减少社区猫数量。

为肯定负责任寄养家庭的贡献，当局推出了为期两年的猫只寄养试验计划。寄养者可突破现有的宠物猫数量限制，在三房式或更大的已售政府组屋内养最多六只猫，私宅居民则最多可养10只。

有意加入计划的公众可上网报名，其间由当局与建屋发展局审核资格，合作伙伴猫福利协会（CWS）的工作人员则会进行家访，评估居住环境是否安全且适合寄养猫只，过程可长达八周。

猫主关伟杰（41岁，金融科技业客户体验副总裁）是率先通过评估并加入计划的申请者之一。他自2019年起便投身于流浪猫的救助与寄养工作，七年来已协助超过100只猫咪寻得新家。寄养计划一推出，他便立即响应。

他认为，申请与评估过程简单顺畅，体验与领养猫咪时的审核相似。他事先备妥资料与照片，上网填写表格只花了几分钟。约一个月后，便有专人上门进行约15分钟至20分钟的评估。

“有了官方的认可，寄养者也能更安心。如今，对于什么是允许的、如何负责任地进行寄养有了更明确的规范，也向社会传递了一个积极的信号，肯定寄养与领养的意义。”

关伟杰与妻子都是爱猫之人，但考虑到家中还有两名年幼孩子，他们在装修组屋时便预先规划出一间专属猫房，以兼顾家庭生活与寄养安全。

例如，所有窗户都安装了安全锁，房内配备冷气和空气净化器，并设有五个独立隔间以备隔离照料之需，房门口还特意加装了一道防止猫咪逃脱的防护门。

育有两名年幼子女的关伟杰，为了兼顾家庭与救助工作，在装修组屋时便预先规划出一间“猫房”。这里设有三个独立隔间，每个隔间足以舒适地容纳两只猫，另有两处专为幼猫准备的空间，方便根据猫咪的状况进行隔离照料。为防止精明的猫咪“越狱”，房门口还特意加装了一道防护门。（梁麒麟摄）

家里目前已有三只宠物猫的关伟杰，在现有计划下最多只能再寄养三只猫。

他理解设定上限有助确保猫只获得妥善照料，但希望当局灵活处理特殊情况。例如，一窝被遗弃的幼猫可能有三四只或更多，若救助者已寄养其他猫只，上限便可能阻碍救援。他建议当局暂时通融这类紧急救援情况，毕竟健康幼猫通常很快就能找到新家。

接下来，他也希望借此契机联系宠物用品商家，通过物资赞助等方式建立更强大的支援网络。

“我希望这项试点计划能逐步发展成更完善的支援网络，汇聚寄养者、救援者、领养者、商家、公众与当局的力量。唯有携手合作，才能让更多猫只得到帮助。”